【寵物旅遊】帶毛孩遊日本出發前須知　至少預留半年申請出境文件

▲ 不少寵物旅行社已籌辦各款毛核旅行團。（取自Life Travel facebook）

隨著各地外遊及香港檢疫措施放寬，不少市民已經動身或計劃外遊，連帶沉靜多時的寵物旅遊亦熱鬧起來，不少狗奴貓奴都預備帶主子出遊，熱門地自然離不開港人最愛的日本和韓國。

不過，帶毛孩出門，事前準備工夫要做到足，缺少一項都會影響出行。各主子最緊要留意各項出門前須知，由手續、收費、飛機規定，至毛孩身心狀態都要注意。

計劃帶寵物旅行，寵主首先要申請或繳交各項出入境文件、漁護署文件，以及返港動物如何豁免隔離檢疫的手續。

▲ （取自Life Travel facebook）

為防止動物疾病傳入，大部份國家對動物進出入境都有嚴格的管制。每次出遊，都要申請至少兩個地方的出入境許可證，包括出發地（如香港）和旅遊目的地。

一般動物外遊所需文件及要求包括：植入晶片；注射疫苗及漁護署簽發的動物健康證書。有關旅行目的地的動物出入境規例，以及各地政府要求提供的文件，可瀏覽國際航空運輸協會旅客中心 (IATA Travel Centre)的寵物入境準則網頁。

以去日本為例，寵主便前辦理香港漁農自然護理署及日本農林水產動物檢疫所出入境時的文件申請及疫苗接種。包括帶齊狗牌針卡到漁護處申請回港許可症，及居留証明輍免書等。因申請需時約6個月，故最好提早半年便開始進行。（申請詳情和程序請瀏覽相關網頁）。

▲ 沖繩是不少主人的選擇。

注意的是：超過90天大的貓犬需植入晶片，以及注射狂犬病疫苗，出發前至少30日內，需檢驗是否有狂犬病疫苗抗體（持兩年內的檢驗書方有效）。

另外，申請各項文件後，就要準備寵物的出境和返港入境的上機安排，除導盲犬外，多數寵物需以運送貨品形式才能登機（乘坐私人飛機另計），故要注意各大航空公司的要求以及收費。

▲ 寵物上機的寵物箱亦有指定規格。（取自Pet Holidays fb )

各類動物出入境以至清關及檢疫手續步驟較繁複，不少寵主亦會委托寵物旅遊公司「一條龍」式處理，包括辦理各項手續文件、機票、酒店，有寵物旅行社早前列出代辦日本入境獸醫檢疫服務，收費由$4988起，當然這僅申請手續等費用，未包括機票等其他收費。

記者：eric