【潮物速報】小米2022終極一擊Xiaomi 12T Pro　2億像素超高清鏡頭$4,799

▲ Xiaomi 12T Pro 是今年 3 月中推出的 12 Pro 的升級版，有黑、銀及藍色，12+256GB 售$4,799。（小米提供）

即將踏入年尾，小米依然非常勤力，繼3月中推出智能手機Xiaomi 12後，最近亦推出2022年「埋齋」一擊-Xiaomi 12T系列，分別有高階版12T Pro及標準版12T，前者更是小米首部搭載了達2億像素鏡頭的手機，攝力驚人。

以往凡有「T」字加持的小米手機，都是該年年頭推出的旗艦系列加強版，尤其在鏡頭上，往往會有突破性新規格，而這次Xiaomi 12T系列的升級亦屬意料之內。先看機身外形，測試機型為高階版12T Pro，機背設計大致與12 Pro相若，但棄用粗糙物料，改為啞光磨砂玻璃，拿上手時尺寸及手感也不俗。

新處理器散熱板

12T Pro的熒幕就由12 Pro的6.73吋稍減至6.67吋，且由曲面改為平面，略為失色，但勝在改用CrystalRes AMOLED DotDisplay熒幕，在1,220p分辨率及超過680億種色彩加持下，畫面清晰度、色彩細節及電源效率統統提升。透過AdaptiveSync智能增強系統，更可根據用家觀看的內容自動調整最高達120Hz的刷新率。

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配置上，新機搭載了Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 TSMC 4nm處理器，比起12 Pro所用的Snapdragon 8 Gen 1，在CPU及GPU性能上分別提升了16.7%及11%，而功耗則分別降低33%及30%，性能表現均有顯著升級。加上配備的散熱系統均熱板，比起上代11T Pro更大了65%，散熱材料覆蓋率亦高125%，用家毋須擔心過熱問題。

專業級超高清主鏡

至於重頭戲鏡頭，12T Pro搭載了專業級2億像素廣角主鏡，支援OIS光學防手震、8K拍片及超級夜景模式，在廠方自家研發的AI演算法加持下，令畫質解像度更高清，夜攝及對焦功能亦更精準，即使在陰暗環境下或物體快速移動時，也能迅速聚焦細節。

而2億像素主鏡亦備有等同兩倍變焦的功能，在1/1.22"大尺寸感光元件支援下，能拍攝出極細緻的人像照。

同時支援Xiaomi ProCut智慧構圖功能，當以2億像素超高畫質模式拍攝後，除原圖外，還會自動分析相片中人物及背景，產生1:1、4:3、16:9、3:4等多種比例的照片，讓用家輕鬆選出最合適的構圖。12T Pro亦支援Xiaomi ProFocus，包括運動追焦、動態捕捉及人眼追焦，就算拍攝動態物件也沒難度。

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標準版效能有提升

至於標準版的12T，外形上如12T Pro有99%相似，唯獨是機背鏡頭框上的200MP會變成180MP，皆因其搭載的廣角主鏡僅得1億800萬像素，且不支援Xiaomi ProFocus及ProCut，其餘的超廣角鏡及微距鏡頭則相同，分別為800萬及200萬像素，前置鏡頭亦達2,000萬像素。

內置的處理器會變為MediaTek Dimensity 8 100 Ultra 5nm，芯片採用全新升級的GPU結構，性能及效能都比上代11T提升高達30%，緩存及儲存速度亦有提升。如果非經常要用到超高像素拍攝的話，12T在拍片影相、煲劇或上網已足以應付有餘。

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Xiaomi 12T及12T Pro均配備5,000mAh大容量電池及120W HyperCharge快充，只需19分鐘內便迅速充電至100%，續航力更達13.5小時。廠方的AdaptiveCharge功能亦會分析用家日常充電習慣，以維持電池壽命。

Xiaomi 12T Pro規格表

價錢：$4,799（12GB + 256GB）

尺寸：163.11 X 75.9 X 8.6mm

重量：205 克

屏幕：120Hz 6.67 吋 CrystalRes AMOLED DotDisplay

解像度：2,712 X 1,220、446 ppi

處理器：3.2GHz Qualcomm Snapdragon 8 + Gen1 TSMC 4nm

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

鏡頭：後置～2億萬像素廣角+ 800萬像素超廣角+ 200萬像素微距鏡

前置～2 ,000萬像素

音效：內置雙揚聲器喇叭、SOUND BY Harman Kardon、

Dolby Atmos 全景聲

連接：雙卡、支援NFC、5G、Wi-Fi 6、藍牙5.2

電池：內置5,000mAh

查詢：小米（http://mi.com/hk）

記者︰黃依情