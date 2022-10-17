【扔錢落海】冷氣網店突結業害逾百市民財機兩失　陳恒鑌：政府宜研網購冷靜期

▲ 網上電器零售商「糖心電器」早前以低價促銷冷氣機並附送安裝服務，惟該公司其後突然結業，逾百名已付款顧客蒙受損失，涉款近60萬。（陳國峰攝）

網上電器零售商「糖心電器」早前以低價促銷冷氣機並附送安裝服務，惟該公司其後突然結業，逾百名已付款顧客蒙受損失，涉款近60萬元。海關經調查後在上周拘捕涉案公司一名男職員，涉嫌作出不當地接受付款的營業行為，並追緝該公司負責人。民建議立法會議員陳恒鑌今日（17日）聯同多名苦主見記者，他指出現時無法律保障網購消費者，促請政府仿效外國，訂立網購「冷靜期」。

苦主吳先生早在8月初已透過網上平台接觸到涉事店舖，當時付了5000元訂金購買冷氣，惟其後在1個月內3度被店方要求改期，最後在8月29日協商了退回訂金，惟店舖未有退訂，並在9月失聯。

另一苦主陳小姐在9月3日同樣經網上平台廣告接觸此店，在9月3日及9月5日先後落訂，花近1.3萬元，最初預約9月18日安裝冷氣。然而，陳小姐後來2度被要求改期安裝，或接受退錢選項。後來陳小姐選擇退錢後，該店負責人便失去聯絡。

陳恒鑌認為，以上個案可見涉事電器舖營商手法不良，甚到涉及詐騙。他又指，雖然執法部門處理迅速，但只能治標不能治本，建議政府仿效外國訂立網購冷靜期，進一步保障消費者權益。

▲ 陳恒鑌建議政府仿效外國訂立網購冷靜期，進一步保障消費者權益。（陳國峰攝）

海關商品說明調查科總貿易管制主任何靜婷上周表示，海關早前陸續接到市民報案，指透過一間網上電器零售商訂購冷氣機及安裝服務，並已繳付訂金，但至9月該網上零售商卻突然宣布結業，已購買冷氣機的顧客無法安裝有關產品，零售商亦未有向顧客退還已收取的按金款額。

截至上周四，海關已接到93宗相關案件，總共牽涉157部冷氣機、涉款共約58萬元，單一最大損失為2萬元，當中部分受害市民居於屯門及北區。海關經調查後拘捕涉案網上電器零售商的一名35歲男職員，涉嫌違反商品說明條例，在銷售冷氣機時作出不當地接受付款的營業行為。

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記者：陳梓蔚