【強制檢測】政府突撃檢測沙田禾輋邨欣和樓及愉翠苑愉勤閣　發現3人未強檢

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政府今早（17日）在早前被納入強制檢測公告的沙田禾輋邨欣和樓、及愉翠苑愉勤閣進行執法行動，共檢查457名受檢人士，發現3人未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，但未有因而遭發1萬元定額罰款通知書。

房屋署今早聯同沙田警區（沙田分區）和衞生署在禾輋邨欣和樓的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。181名受檢人士均已按規定進行檢測。

環境及生態局與環境保護署則聯同沙田警區和衞生署，在沙田愉翠苑愉勤閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查276名受檢人士，當中3人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：江麗盈