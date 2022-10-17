【消委會】消委會測試27款即食紫菜 16款4星或以上高分名單
消委會測試27款即食紫菜樣本，包括18款零食紫菜、8款壽司或飯團用紫菜，以及1款紫菜絲。發現有19個樣本、即7成達食安中心的高鈉水平，也有10款零食紫菜樣本屬高脂。TOPick整理出16款總評獲4星或以上的紫菜名單，供消費者參考。
消委會於今年2月至4月從市面搜集了27款即食紫菜樣本，包括18款零食紫菜、8款壽司或飯團用紫菜，以及1款紫菜絲。每包售價介乎元10至62元，每100克售價則由$40.6至$386.7，價格相差逾8倍。每100克價格最高的為1款零食紫菜，惟其總評分卻是各樣本中最低。
以下為16款總評獲4星或以上的紫菜：
|牌子及產品名稱
|淨重/數量
|聲稱來源地
|大約零售價（每包）
|總評
|零食紫菜
|永井海苔 Nagai Nori 味付海苔片
|17.6克
|日本
|$22.5
|4.5星
|小老板 Tao Kae Noi Grilled Seaweed Roll Tom Yum Goong Flavour
|27克
|泰國
|$25.9
|4星
|四洲 Four Seas 紫菜（芥辣味）Seaweed (Wasabi Flavour)
|37.5克
|中國
|$27.9
|4星
|東遠Dongwon 調味兒童紫菜Seasoned Laver For Kids
|6克x9包
|韓國
|$62.0
|4星
|萬田Manjun Laverland Crunch芥辣味韓國紫菜Laverland Crunch Wasabi Flavor Korean Seaweed
|4.5克x9件
|韓國
|$33.9
|4星
|韓印紅傳統紫菜
|4克 x3
|韓國
|$10.0
|4星
|Ddoddomam 有機紫菜（原味）Organic Kids Seaweed
|20克
|韓國
|$49.0
|4星
|壽司或飯團用紫菜
|Niconico Nori Setouchi Whole Grilled Seaweed
|7片
|日本
|$29.9
|5星
|Style ONE Laver For Rice Ball
|35片
|日本
|
$50.0
|4.5星
|Topvalu Salted Nori Seaweed For Rice Balls
|20片
|日本
|$39.9
|4.5星
|浦島海苔Urashima Yaki Sushi Nori Toasted Seaweed
|28克
|日本
|
$27.5
|4.5星
|情熱價格Jonetz Dried Nori Seaweed
|20片
|日本
|$55.9
|4.5星
|浜乙女Hamaotome 壽司燒海苔Grilled Seaweed
|7片
|日本
|$23.9
|4.5星
|山本海苔店Yamamoto Noriten Roasted Nori Seaweed Silver
|30克
|日本
|$47.0
|4星
|白子Shirako Roasted Seaweed
|25克
|中國
|
$28.9
|4星
|紫菜絲
|丸德海苔米Friend Marutoku Nori My Friend Kizami Nori
|12克
|日本
|$26.9
|4.5星
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測試結果顯示，19款樣本達食安中心的高鈉（每100克固體食物超過600毫克鈉）水平。零食紫菜樣本中，每100克鈉含量最高的為「小老板」Grilled Seaweed Roll Tom Yum Goong Flavour，鈉含量為2,960毫克，但因其食用分量不多，食用1片攝入約89毫克鈉，佔世衞建議成人每日鈉攝取上限的4%。
另外，10款零食紫菜樣本屬高脂食品，含量為每100克29.1至60.4克。「小老板」脆紫菜（辣香味）的每100克總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量均為樣本中最高。
消委會建議，消費者應細閱即食紫菜產品上的成分表和營養標籤，注意鈉、脂肪和糖的攝取量，建議選擇沒有添加鹽、油及調味料較少的即食紫菜。
另外，應保持均衡飲食，避免因偏吃某種類食物而過量攝入各種污染物。海藻和海藻產品（例如紫菜）含有豐富碘質，消費者可適量進食，以攝取身體所需的碘。惟需注意食用分量，避免因過量食用而攝入過量碘，影響甲狀腺功能。
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責任編輯：羅嘉欣