【消委會】消委會測試27款即食紫菜　16款4星或以上高分名單

▲ 消委會測試27款即食紫菜，TOPick整理16款4星或以上高分名單。（iStock圖片）

消委會測試27款即食紫菜樣本，包括18款零食紫菜、8款壽司或飯團用紫菜，以及1款紫菜絲。發現有19個樣本、即7成達食安中心的高鈉水平，也有10款零食紫菜樣本屬高脂。TOPick整理出16款總評獲4星或以上的紫菜名單，供消費者參考。

消委會於今年2月至4月從市面搜集了27款即食紫菜樣本，包括18款零食紫菜、8款壽司或飯團用紫菜，以及1款紫菜絲。每包售價介乎元10至62元，每100克售價則由$40.6至$386.7，價格相差逾8倍。每100克價格最高的為1款零食紫菜，惟其總評分卻是各樣本中最低。

以下為16款總評獲4星或以上的紫菜：

牌子及產品名稱 淨重/數量 聲稱來源地 大約零售價（每包） 總評 零食紫菜 永井海苔 Nagai Nori 味付海苔片 17.6克 日本 $22.5 4.5星 小老板 Tao Kae Noi Grilled Seaweed Roll Tom Yum Goong Flavour 27克 泰國 $25.9 4星 四洲 Four Seas 紫菜（芥辣味）Seaweed (Wasabi Flavour) 37.5克 中國 $27.9 4星 東遠Dongwon 調味兒童紫菜Seasoned Laver For Kids 6克x9包 韓國 $62.0 4星 萬田Manjun Laverland Crunch芥辣味韓國紫菜Laverland Crunch Wasabi Flavor Korean Seaweed 4.5克x9件 韓國 $33.9 4星 韓印紅傳統紫菜 4克 x3 韓國 $10.0 4星 Ddoddomam 有機紫菜（原味）Organic Kids Seaweed 20克 韓國 $49.0 4星 壽司或飯團用紫菜 Niconico Nori Setouchi Whole Grilled Seaweed 7片 日本 $29.9 5星 Style ONE Laver For Rice Ball 35片 日本

$50.0 4.5星 Topvalu Salted Nori Seaweed For Rice Balls 20片 日本 $39.9 4.5星 浦島海苔Urashima Yaki Sushi Nori Toasted Seaweed 28克 日本

$27.5 4.5星 情熱價格Jonetz Dried Nori Seaweed 20片 日本 $55.9 4.5星 浜乙女Hamaotome 壽司燒海苔Grilled Seaweed 7片 日本 $23.9 4.5星 山本海苔店Yamamoto Noriten Roasted Nori Seaweed Silver 30克 日本 $47.0 4星 白子Shirako Roasted Seaweed 25克 中國

$28.9 4星 紫菜絲 丸德海苔米Friend Marutoku Nori My Friend Kizami Nori 12克 日本 $26.9 4.5星

▲ 消委會測試27款即食紫菜。

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測試結果顯示，19款樣本達食安中心的高鈉（每100克固體食物超過600毫克鈉）水平。零食紫菜樣本中，每100克鈉含量最高的為「小老板」Grilled Seaweed Roll Tom Yum Goong Flavour，鈉含量為2,960毫克，但因其食用分量不多，食用1片攝入約89毫克鈉，佔世衞建議成人每日鈉攝取上限的4%。

另外，10款零食紫菜樣本屬高脂食品，含量為每100克29.1至60.4克。「小老板」脆紫菜（辣香味）的每100克總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量均為樣本中最高。

消委會建議，消費者應細閱即食紫菜產品上的成分表和營養標籤，注意鈉、脂肪和糖的攝取量，建議選擇沒有添加鹽、油及調味料較少的即食紫菜。

另外，應保持均衡飲食，避免因偏吃某種類食物而過量攝入各種污染物。海藻和海藻產品（例如紫菜）含有豐富碘質，消費者可適量進食，以攝取身體所需的碘。惟需注意食用分量，避免因過量食用而攝入過量碘，影響甲狀腺功能。

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責任編輯：羅嘉欣