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【#她和她的戀愛小動作】獲吳家忻撐傘擋雨　型佬栢天男沾沾自喜：現實都試過

娛樂 12:54 2022/10/17

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天男與吳家忻雨中漫步十分浪漫。

由陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻（Kayan9896）、林千渟及岑珈其主演的Viu Original首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》內，栢天男客串演出，並於日前的一集出場。

劇情講述栢天男在雨中遇到家忻，對方為他遞上雨遮，二人更舉傘雨中漫步。

對於在劇中被稱「超級靚仔」，栢天男笑言沒有壓力：「可能角色係日本人嚟，所以有四個字，自己好容易投入角色，因為我成日都畀人誤會係日本人；其實今次拍劇都好輕鬆，仲可以聯想以前浪漫嘅時光，帶畀觀眾唔同感覺。」

家忻被兩大男神ANSONBEAN（左）和栢天男（右）包圍。

「理想型」著重溝通

問到栢天男今次拍攝勾起甚麼浪漫回憶？他自爆試過有陌生女子在雨中向他遞遮：「除咗拍廣告有類似落雨冇帶遮，有女仔遞遮遮我外，現實生活都發生過類似情況，男仔唔帶遮好平常，有次落雨，我冇遮企喺十字路口等過馬路，有個女仔主動過嚟遮我，非常感動，大家唔好誤會，最後冇攞對方電話。（靚仔先有咁待遇？）唔係嘅，香港人好Nice。」

俗語有云，女追男隔層沙，問到栢天男可會接受主動出擊追求他的女仔？栢天男認為OK，他謂：「香港女仔比澳洲女仔積極，但總不能所有嘢都畀晒個女仔主動，男仔都要騷翻啲風度。」說到自己的「理想型」，栢天男笑言最喜歡是能夠「溝通到、啱Channel」的女生。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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