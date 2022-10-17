【久坐不動】研究指久坐不動患癌風險恐增加82%　專家籲每天進行30分鐘運動

不少上班族長期在辦公室工作及缺乏足夠運動。早前美國一份研究顯示，久坐不動會增加患癌的風險，甚至有死亡的風險。

美國德州大學安德森癌症研究中心（University of Texas MD Anderson Cancer）早前在《美國醫學會期刊：腫瘤學》（JAMA Oncology）刊登一份研究，這份研究在2009至2013年間透過先後向大約8,000位健康人士，讓他們連續7天在每早醒來後在臀部戴上追蹤裝置，以測量運動與身體狀況的關係。

經過調整每個試驗者的年齡、性別與病況等因素後，研究發現，久坐不動時間最長的一群參與者，相對於平時最活躍的參與者，其患癌死亡的風險要高出82%。研究亦發現，如果參與者將坐下30分鐘換成走路等輕強度活動，患癌風險就能減少8%，若是中強度活動，降幅更可大到31%。

研究團隊作者Dr. Susan Gilchrist表示，這是第一份肯定指出不動與罹癌死亡存在強烈關聯性的研究，並「加強『少坐多動』的重要性。」

Dr. Susan Gilchrist指出，雖然實驗的參加者最初總是會談到自己沒時間運動的原因，但她建議，他們可考慮上班每小時站立5分鐘，或是走樓梯取代搭電梯，聽起來可能不多，研究顯示，就算輕度活動也對癌症存活有益，「將30分鐘的運動融入日常生活有助降低罹癌致死的風險。」

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責任編輯：羅嘉欣