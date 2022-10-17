【下流上車族】林穎彤被生父拋棄曾陪母行乞　Bella廿年後再與鮑起靜江美儀合作

▲ 林穎彤20年後再與鮑起靜及江美儀合作。

無綫台慶劇《下流上車族》今日（10月17日）起首播，演員陣容包括林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍、羅毓儀、鄧智堅、林穎彤、關曜儁、丁子朗、袁文傑、朱凱婷、林景程、黃嘉雯等。

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撇乖女形象演麻煩港女

《下流上車族》雲集眾多好戲之人，包括林敏驄、江美儀、鮑起靜（鮑姐）等，一班後起之秀郭柏妍（Rosita）、羅毓儀（Yuki）及林穎彤（Bella）等同樣值得關注。

當中做開乖乖女及慘情角色的Bella則一改固有形象，其飾演的王亦詩貪小便宜兼凡事算到盡，港女味十足。

Bella受訪時笑言被劇中計數場口考起：「有啲戲要表現到計數好叻咁，而我嘅數學係勁差，背對白時要花啲工夫。」

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悲慘童年

童星出身的Bella透露9歲時第一次拍劇正是與鮑姐與美儀姐合作，並謂相隔20年再合作感到很親切：「好細個已經認識鮑姐，好似見番一個好熟悉嘅長輩咁，美儀姐就同我一樣都係食素，佢成日會分享素食畀我，覺得好溫暖。」

Bella處女作品就是2003年的亞視劇集《萬家燈火》，憑此劇而為人認識的她，當年跟媽媽接受同劇鮑起靜的訪問，母女親述身世。

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母兼父職獨力照顧女兒

當年訪問片內，林母哭訴在Bella只1歲時，丈夫另結新歡，拋妻棄女出走，林母哽咽：「我已經盡力挽救，常在家中煲湯等他，但他一意孤行搬出去住，我也沒辦法。當時生活徬徨，大女9歲，穎彤1歲，我好傷心好失意，他一直沒給生活費。」

小Bella更跟與媽媽重回葵芳天橋，林母憶述曾在行乞的天橋上，閃現輕生的念頭。

林媽媽母兼父職獨力照顧女兒，為減輕母親負擔，Bella年紀輕輕已加入娛樂圈賺錢養家。

當年只有10歲的她受訪時十分生性，揚言長大後要努力賺錢好好報答媽媽。

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