【信任危機】港女曾沉迷一夜情男友崩潰分手不捨又復合　兩種行為令港女極反感

▲ 冇信任的感情，分唔分手好呢？

年少輕狂，每個人都有過去，但每一次戀愛是否都會向伴侶坦白則屬個人選擇！一名港女近日在台灣討論區Dcard出post，指自己拍拖前「成日上網識人，同人玩一夜情，同個唔少的陌生男人發生關係」，但認識現任男友後已經修心養性，不過她仍然選擇向男友坦白過去的自己，男友得悉後隨即崩潰分手，但又不捨復合，但之後就做出很多令她反感的行為，於是她就上網問網友意見。

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這名曾經沉迷一夜情的港女指自己今年22歲，與現在的男友認識一年半，拍拖9個月。樓主一直認為「如果真的愛一個人，就應該同佢坦白一切」所以一齊了大約半個月，樓主已經向男友坦白：「我以前係個同人關係比較混亂的人，今次係我第一次拍拖，但我以前（拍拖前）都成日上網識人，同人玩一夜情，同個唔少的陌生男人發生關係，不過我現在拍拖了，當然不會再這樣做了。」當時男友聽完就眼濕濕，佢話寧願她不要這樣坦白，然後表示自己接受不了，要分手。

幾個月後，男友要求復合，並表示自己應該放低，不應介意玩一夜情的她，而樓主都答應復合，但竟然是惡夢的開始。復合後，男友每次見面都check她電話，又會看她的ig，看她跟誰聊天，她跟女仔朋友去staycation，男友就會問「你嗰到有幾多個女仔friend?係咪一個男仔都冇先？你哋去邊間酒店先？」還要求她跟朋友開直播，以增加自己的信任。

Staycation事件之後，港女向男友表示他逼得她好辛苦，更承諾心中只有他一個，沒有再跟其他男人上床，希望他不要要求她開直播Check行蹤，不過男友就變得好敏感，反問「點解當初要咁坦白，佢寧願自己從來都唔知我以前的過去」。

樓主就表示自己唔想跟男友分手，而男友都接受了她的意見，表示會盡量信任，還表示幾年後想結婚，不過樓主就擔心，男友對她的不信任，大家結婚都不會開心，所以就問網友如何令男友信任度增加，還是應該分手？

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責任編輯︰王明芳