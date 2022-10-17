【痛苦機程】搭長途機遇小孩尖叫29小時　乘客挑戰忍耐極限拍片評分【附紓緩不適貼士】

▲ 外國一名樂隊成員搭29小時長途機，遇小孩無間斷尖叫快崩潰。

小朋友扭計哭鬧難以控制，撞正坐長途機有孩子無間斷狂尖叫，乘客忍耐力隨時去到臨界點。外國一名樂團成員日前坐29小時飛機就遇著尖叫小孩，他盡力去控制自己的忍耐力，並將是次機程拍成幽默短片，當小朋友尖叫，他自拍去評分，將尖叫當成另類表演，苦中作樂。

搭長途機遇小孩無間斷尖叫

據英國《鏡報》報道，紐西蘭樂隊組合Balu Brigada成員之一Henry Beasley，日前在TikTok分享影片引起熱議，他的短片紀錄了一次可怕的搭飛機經歷，影片是他乘29小時飛往柏林的航班中拍攝，在長途機中，有名小孩乘客多次持續大哭尖叫，叫聲影響同機乘客，困獸鬥似的。

最新影片︰

Henry Beasley所拍的影片，他沒有去拍攝孩子或其家長的模樣，而是自拍表情變化，每當他聽到孩子的連串尖叫聲，表情忍不住突變，隨之抽搐眨眼，流露出忍耐至極限的模樣，像快要爆煲。

多段影片剪輯成一段影片，從機艙的燈光、窗外光線所見，小朋友的叫聲無時無刻出現，除了早上之外，亦包括在機艙燈熄時的睡覺時間，小朋友也有大聲哭叫。

▲ 當聽到同機小朋友乘客尖叫，Henry Beasley感困擾，即變臉。（影片截圖）

尖叫當另類表演去點評

此外，影片中他加上評語，每次按小朋友尖叫聲效果去點評，譬如加字幕表示強勁聲音要開始了，「這孩子的肺活量不錯」加上「致敬」的emoji，「大讚」小朋友是很好的喇叭，幽默地諷刺小孩。另外，有一次聽到小朋友乘客長久無間斷尖叫幾秒，不用換氣，Henry評價「很好、很持久的一次，100分」，更形象化地形容聲音像熱水壺水滾時的聲音，繪影繪聲。而快要到達目的地時，小朋友仍有尖叫，Henry總結，「出色的表現，難以置信的耐力，滿分10分計有10分」附加3個拍手的emoji。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Henry Beasley沒有說明該航班由哪裡出發，而從新西蘭飛到柏林大約需要31小時，中途轉機2次。有關影片掀起熱議，網民從影片已感受到孩子哭聲的震撼力，有感同機乘客很辛苦，認為應該設有無兒童航班與兒童專屬航班供選擇，有網民笑言「那個孩子的無限哭泣表演肯定奪奧斯卡獎」。

另有網民同情該小朋友的家長，表示為人父母很艱難，「我愛BB，想有一天當媽媽，但這程機是一場噩夢」、「可憐的父母，在痛苦或壓力下無法幫助BB很慘」。有網民聽哭聲有感小朋友可能很辛苦，或可能是乘飛機感不適。

紓緩兒童搭飛機時不適

TOPick曾訪問國泰航空機艙事務長分享帶嬰幼兒乘飛機的注意事項，以下貼士有助紓緩兒童搭飛機時的不適及防止哭鬧︰

1. 吞口水紓緩耳仔痛︰無論大人、小朋友，搭飛機可能會遇上因氣壓而造成的耳仔痛情況。有部分小朋友會因耳仔痛而哭鬧，家長如遇上此情況，可叫小朋友喝水，而嬰兒可吃奶嘴，吞口水有助減輕耳仔痛。

2. 用毛毯包着安全帶扣︰小朋友在飛機上哭鬧，部分是因為覺得扣安全帶不舒服導致。家長可用毛毯包好安全帶後，再為小朋友扣好，開始時可以鬆動地扣上安全帶，再按小朋友的身型而慢慢調緊，小朋友看不到安全帶，便不會容易覺得不舒服，有助減低哭閙的情況。

3. 揀選窗口位︰選擇座位時，家長可為小朋友揀選窗口位，讓他們在起飛或降落時看看窗外的風景，減低他們的緊張感。

4. 準備玩具和小食︰小朋友因緊張而哭鬧，家長可準備一些玩具、畫冊貼紙書、平日愛吃的零食等，讓孩子打發時間，分散他們的注意力。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳