【秋冬養血】中醫師教看下眼皮內側自測貧血　推薦2款調理血虛湯水養血安神【內附食譜】

▲ 梁醫師指出，常見的出血問題有胃潰瘍、消化道出血、女性月經量過多等。

臉色蒼白、起身見頭暈、容易疲倦等常見的小毛病，有機會是貧血。註冊中醫師梁志軒指，在補血、養血之餘，更要補氣，皆因氣血同源，血在氣的推動下循行全身，對全身組織器官有營養和滋潤的作用。

現代醫學以血紅素約低於正常水平（12 g/dL）為貧血，中醫卻沒有貧血之說，而是以一系列症狀歸納出血虛的狀態。血虛是指血液生成不足，或是血的濡養功能減退，常見症狀為臉色萎黃或蒼白、唇色指甲淡白、眩暈、肢體麻木、皮膚乾燥、心悸和失眠等。值得一提是，中醫所指的血虛不等同於現代醫學所指的貧血，很多驗血報告正常的人，也可能出現血虛的表現。

出血性和生血障礙

梁醫師指，若要自行判斷貧血的話，可把下眼皮向下拉，此處微絲血管眾多，若顏色過於淡白就很有可能是貧血。貧血的成因眾多，不少疾病也可引致貧血，主要分為出血性和生血障礙兩大方面。常見的出血問題有胃潰瘍、消化道出血、女性月經量過多等。

▲ 血虛是指血液生成不足，或是血的濡養功能減退，常見症狀為臉色萎黃或蒼白、唇色指甲淡白、眩暈、心悸和失眠等。（iStock圖片）

非出血性多是由於生血功能異常引起，缺乏營養因素之一，如缺鐵性貧血；或由遺傳疾病所致如地中海貧血等。長期貧血而又未明原因的，建議進一步檢查，找出是否有隱性出血問題、或消化道癌症引致的貧血。

中醫提倡的「氣血同源」，認為心主血、肝藏血，而脾又統血、生血，所以血虛常常涉及心、肝、脾三臟。如說話無氣無力、行多兩步見疲倦等多是脾虛致血虛者；四肢不時感到麻木又易抽筋、視物昏花等是肝血虛者。

避免血虛健脾胃

避免血虛最主要是健脾和胃，可用中藥材如淮山、薏苡仁、黨參和大棗等。脾胃強健則生化之源不絕不斷，當脾胃吸收營養後，一部分轉化為氣，一部分轉化為體液和血液。梁醫師說：「貧血病人的調理，首要著眼於脾胃功能是否正常，然後才根據其他症狀表現，而決定要補心還是補肝。」養心補心可用蓮子、龍眼肉、紅棗；枸杞子、烏雞等是補肝。

▲ 紅棗有補養身體、滋潤氣血之用，但較燥熱。（iStock圖片）

在調理方面，除了用具有補血養血功效的藥材或食物外，也要補氣，特別是促進脾胃功能方面，免得脾胃受不了養血之物的滋膩，令消化功能進一步變差。就如有胃癌患者進行了切除部分胃部組織的手術後，血色素長期處於低水平，需定期到醫院接受輸血，但未到輸血日已經臉色蒼白、頭暈、疲倦乏力等。梁醫師便以補氣提氣為重點，加上健脾方面着手，最後才再酌加些補血藥物，令其身體狀況得以明顯改善。

了解體質再進補

至於經期帶來的周期性出血，梁醫師認為只要有充分休息、營養飲食等便能令身體回復，不需刻意服用鐵丸或是鐵水。他強調別以為食鐵丸補血夠方便快捷，不用調理，這只對缺鐵性貧血患者有效，對其他原因引起的貧血幫助不大，而且長期服用鐵丸容易導致便秘。

▲ 註冊中醫師梁志軒認為中醫調理貧血，在養血補氣之餘，更要健脾胃。（被訪者提供圖片）

民間有以形補形的說法，補血自然聯想到食豬紅，梁醫師對此不以為然，認為豬紅雖有豬血成分，但不知來源，並不能視之為補血食品。

紅棗有補養身體、滋潤氣血之用，身邊不少女士為了養生，常泡紅棗水飲用，有些卻指飲多了會上火熱氣，甚至爆瘡。梁醫師建議先了解自身體質才飲用紅棗水，如燥熱者並不適合長期飲用，或會引起上火症狀，如失眠、咽喉乾渴和長暗瘡等。梁醫師建議轉用性質較為平和的黑棗或南棗代替紅棗。另亦可從滋陰方面着手，以杞子、龍眼肉來泡熱水飲，若仍然覺得上火的話，只用杞子便可。

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調理血虛湯水

桂圓蛋花湯（一人分量） 歸芪燉雞湯 功效 益心脾，養血安神 補氣生血 材料 桂圓（龍眼肉）7顆、雞蛋一隻 黃芪 15克、當歸3克、枸杞子10克、紅棗3粒、雞下腿兩隻 製法 1.把桂圓加入約300ml水中煮約10分鐘後熄火。

2.加入已拌勻的雞蛋焗約2-3分鐘即可飲用。 1.用水把藥材泡30分鐘至軟身。

2.雞腿去皮，汆水備用。

3.把上述藥材和雞腿放入燉盅，加兩碗熱水及少許鹽調味。

4.燉盅隔水用大火煮10分鐘後，轉小火燉煮兩小時即成。 用法 每天早上服用，持續飲約2-3個月。 註 桂圓肉已有甜味，不用再加糖。 高血壓患者或正服用薄血藥人士不宜服用，請先諮詢中醫師意見。

記者：劉妙賢