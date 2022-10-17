【校長專欄】基德正向小精兵電子獎勵計劃 校長:以活潑形式教導學生實踐良好品格素質

「正」字源自「征」，上面的一橫劃，在古字為城池的形態，下則為「足」，即向著目標步行進發，有征伐、平定及糾正的意思。聖公會基德小學在新學年推出名為「基德正向小精兵」的電子獎勵計劃，並在啟動禮中向每位學生派發獎勵計劃手冊及「基德正向小精兵」鑰匙扣，希望透過此計劃鼓勵學生朝著正確的目標進發。

在聖經以弗所書第六章，保羅提醒我們要在磨難的日子抵擋仇敵，站立得穩，就要穿戴神所賜的全副軍裝。這軍裝包括了「真理的束腰帶子、公義的遮胸護心鏡、平安福音的鞋子、信德的盾牌、救恩的頭盔、聖靈的寶劍」。

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基德小學的老師以此為藍本，設計了一系列基德精兵的裝備，包括責任感頭盔、同理心護心鏡、關愛腰帶、堅毅盾牌、守法書、尊重他人紅袍。希望能以活潑的形式，教導小學生實踐這些良好品格素質。

「基德正向小精兵」電子獎勵計劃內開設了四個「戰場」，裏面分別有以「正向」、「承擔」、「自律」、「勤學」為主題的能量補給站，每個能量站訂立了清晰的範疇目標，例如守時上課、持續服務、成為「閱讀之星」、參與校內外活動及比賽等，只要同學一步一步跟著指引，收集足夠的能量點數換取裝備，便能「攻陷」特定領域，獲得獎品。

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劉強校長說：「計劃內某些任務，如交齊功課、守時上課，相信是所有同學都容易做到的。但有些目標，也許對內向及被動的同學來說較有難度，例如主動服務、擔任義工等，我們期望透過此活動，推動同學勇於嘗試，突破自己的框架。」

一個成功的精兵，除了有外在裝備，還要培養內在的個人品格。劉校長指出：「每個人都有與生俱來的性格，同學要認識自己的特質，才能有效地把優點突顯出來。」計劃的負責老師設計了24隻可愛及正面的「性格寶寶」，例如「謙遜的小豬」、「富好奇心的小貓」。同學在引導下，能發掘屬於自己的性格寶寶，而這些性格寶寶會是過關、贏取禮物的助力呢！

此獎勵計劃貫穿整個學年，家長們也能透過智能電話應用程式，查閱學生獲獎勵情況及表現，藉以達至家校合作，全校參與。劉校長續說：「獎品只是一個推動力，我們希望學生能循序漸進地鞏固及建立良好行為，並使其內在化，形成習慣。長遠而言，希望同學不用依賴物質，仍能貫徹正向小精兵的宗旨。」

除了「征服」的本意，「正」字常被用作「負面」的反義詞。近幾年，在環球經濟及疫情影響下，不只是成年人，就算是同學們都彌漫著負面的情緒，但願我們也成為正向小精兵，提醒自己時刻保持積極、樂觀的態度，同心作戰。

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