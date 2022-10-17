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【性價比之選】中電旗艦網購平台推性價比標籤　同款或同匹成本最低2件產品將獲「CP認證」

社會 13:03 2022/10/17

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中電旗艦網購平台「度度賞 Domeo」推出「CP認證」標籤。

中電旗艦網購平台「度度賞 Domeo」推出「CP認證」標籤，是香港首個以電器的耗電量及售價為認證準則的電器產品標籤，協助消費者揀選既節能又性價比高的家電，提升市民的節能意識。

「CP認證」包涵耗電量及價格成本，以電器的每年耗電量及5年使用期為基礎，將5年的能源預算開支加上產品售價，計算出電器的5年預算總成本。「CP認證」計劃涵蓋於度度賞網購平台及中電客戶服務中心發售的三類耗電量及使用率較高的大型家庭電器，包括洗衣機、冷氣機及雪櫃。在每類電器中，同一款式或同一匹數而總成本最低的2件產品將獲「CP認證」。消費者可配合自己的預算，挑選性價比高且兼具能源效益的產品。

    點擊圖片放大

每件獲認證的電器均會貼上「CP認證」標籤，標誌設計以「成本」（Cost）及「表現」（Performance）的首兩個英文字母結合成「無限」的符號，象徵結合產品成本及耗電量的可持續生活概念。有關的認證資料亦會在度度賞網購平台上展示，讓消費者容易作比較。度度賞將會定期檢視和更新獲頒發「CP認證」的電器名單，提供最新購物資訊。

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記者：黃穎津

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