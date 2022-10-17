【好去處】美食嘉年華10.29起舉行　多個參展商推$1商品及1折優惠

▲ 美食嘉年華將由10月29日起一連9日舉行。（美食嘉年華Facebook圖片）

第9屆香港美食嘉年華將由10月29日起，一連9日於葵涌運動場舉行。今屆嘉年華設4大展區，更新設日韓美食區。多個參展商更大推低至$1及1折優惠。主辦單位亦正舉辦可赢取嘉年華入場券的遊戲

今屆嘉年華共有逾290個攤位，分為4大展區：健康養生區、休閒食品區、餐飲用具區，及新設的日韓美食區，每日首千名入場人士更可獲入場禮物。嘉年華亦設有多個精彩節目，包括韓國文化祭、日本文化祭、DIY工作坊，及多個以日韓為主題的免費攤位遊戲，開幕日更有萬聖節嘩鬼大派對。

今屆參展商又推出低至$1、1折優惠，包括$1潔膚膏、東北大米、魷魚片；1折面膜、益生菌乳酪杯套裝，2折紅燒鮑魚、特級靚陳皮等等。

​另外，主辦單位由今日起至10月28日晚上11時59分，推出嘉年華賞您「飛」遊戲，可赢取嘉年華入場券。

第9屆香港美食嘉年華：

展覽日期 ：2022年10月29至11月6日（星期六至日）

開放時間 ：上午10:30至晚上7:30

地點 ：葵涌運動場(葵芳站D出口)

網址 ：www.foodhk.com.hk

備注 ：嘉年華於每天結束前30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場

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