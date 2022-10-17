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【職安健】議員提修正案包括調低最高罰款額　稱對提高罰則能否避免工業意外有疑問

社會 13:13 2022/10/17

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（資料圖片）

立法會《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》委員會今日（17日）續會，該會委員、選委界別議員陳紹雄提出數項修正案，包括將「可公訴罪行」的最高罰款額，由1,000萬元降低至600萬元。陳紹雄今早在電台節目指，政府要就罰則水平提出客觀理據，並稱對提高罰則至1,000萬元能否避免工業意外有疑問，認為要在加強職安健文化、加強巡查、設計時已要以安全為本等方面下功夫，才可減少嚴重工業意外。

陳紹雄指，相關修例中可公訴罪行的高罰款額在過去有多次變動，包括在2019年的提升至600萬元、2020年突然提升至5000萬元、至今年又下調至1000萬元，他形容如同「開天殺價，落地還錢， 唔係好健康」，認為政府要就高罰款額提出客觀理據，不宜讓人感覺只是「數學遊戲」。

陳紹雄續指，近來發生多宗工業意外，在討論相關修例時，社會氛圍較情緒化，希望盡快通過修例，但他對將罰則提高至1,000萬元能否避免工業意外有疑問，「罰1000萬都係買唔返人命」。

他引述外國的經驗，指出提高罰則未能減少嚴重工業意外，仍需要其他配套，認為當局要在加強職安健文化、加強巡查、設計時已要以安全為本等方面下功夫，才可減少嚴重工業意外，提高罰款額只屬「下策」。他又預計，如最終最高罰款額訂於1000萬元，料會對業界造成負擔。

勞聯立法會議員林振昇在同一節目稱，有關修例討論逾3年，相信現時的1,000萬元的水平已平衡業界意見，對於有人現時提出將最高罰款額降至600萬元感突然。他表示，即使最高罰款額訂至1,000萬，料只有少數非常嚴重個案的罰款會達最高水平，如降至600萬元，難料法庭屆時會如何按比例判罰，若然很多個案也只罰20、30萬元，或有欠阻嚇力。

林振昇表示，期望政府可以堅持將可公訴罪行的最高罰款額訂為1,000萬元，不要躺平，當有議員提出修正案就變得「無所謂」。

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責任編輯：江麗盈

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