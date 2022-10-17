  • 29°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 14:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【航空業】國泰9月載客量按年升1倍　11月及12月將加開共1,900班航班

社會 13:30 2022/10/17

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

國泰將在11月及12月分別額外加開近700班航班及1,200班航班。（資料圖片）

國泰航空今日（17日）公布，將在11月及12月額外加開近700班航班及1,200班航班，涉及日本大阪、東京、札幌；英國倫敦等航點，期內合共為乘客額外提供超過50萬個機位。另外，國泰亦指，今年9月載客量為265,845人次，較2021年同月增加101.7%。

國泰顧客及商務總裁林紹波指出，國泰於10月份已加開超過400班航班，並恢復5個航點：馬德里、米蘭、杜拜、加德滿都及班加羅爾，至今總共有51個航點。國泰會繼續增加來月的航班，包括於11月及12月分別額外加開接近700班航班及1,200班航班，包括額外加開146班及234班往返日本的航班，大幅增加31,500個往來倫敦希斯路的航班機位，在12月份的部分日子航班更將增至每日4班。

另外，國泰9月份載客人次仍較疫情前2019年9月的水平下跌89%。林紹波分析，9月份的客運表現持續改善，主要由香港和內地留學生的出行需求推動，平均每天載客人次進一步增加至逾8,800人水平，而載客率為72.5%；客運運力約為疫情前的16%水平。林紹波指，自9月第二個星期起，前往英國的留學生需求殷切，月內往來香港和英國的航班增至134班，往來日本和東南亞的航班亦有增加。

林紹波說，9月份來港的客運需求亦有改善，尤其是從美國及加拿大出發的長途航班，認為當局取消抵港乘客的酒店檢疫安排，有助提高旅客出行意欲，因而在9月份最後一個星期前往新加坡、曼谷及首爾的需求亦顯著增加。

貨運量方面，國泰航空於9月份運載104,055公噸貨物，較去年同月減少20.6%，林紹波說，放緩的趨勢是預期之中，料因消費者需求疲弱及內地製造業活動減少，延長中秋節後的淡季，國泰亦因而削減貨運運力及長途的只載貨客機航班。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【倫敦來回機票劈價】國泰吸英國港人回家　倫敦曼徹斯特來回機票低至666英鎊
06:00 2022/10/14
【倫敦來回機票劈價】國泰吸英國港人回家　倫敦曼徹斯特來回機票低至666英鎊
【機票優惠】國泰飛曼谷機位可用里數換　即睇賺盡里數優惠攻略
16:17 2022/10/13
【機票優惠】國泰飛曼谷機位可用里數換　即睇賺盡里數優惠攻略
【日本旅遊】踏入賞紅葉季節　一文即看8,000元以下日韓賞葉團
13:14 2022/10/12
【日本旅遊】踏入賞紅葉季節　一文即看8,000元以下日韓賞葉團
【台灣開關】「0+7」首日逾300名旅客訪台　未納入中港澳本地旅社正籌備台北團
17:13 2022/10/13
【台灣開關】「0+7」首日逾300名旅客訪台　未納入中港澳本地旅社正籌備台北團
【旅遊業復甦】業界指0+3下業務僅恢復1成　提3點訴求倡盡快推0+0
15:44 2022/10/14
【旅遊業復甦】業界指0+3下業務僅恢復1成　提3點訴求倡盡快推0+0

你可能感興趣

【倫敦來回機票劈價】國泰吸英國港人回家　倫敦曼徹斯特來回機票低至666英鎊
06:00 2022/10/14
【倫敦來回機票劈價】國泰吸英國港人回家　倫敦曼徹斯特來回機票低至666英鎊
【機票優惠】國泰飛曼谷機位可用里數換　即睇賺盡里數優惠攻略
16:17 2022/10/13
【機票優惠】國泰飛曼谷機位可用里數換　即睇賺盡里數優惠攻略
【日本旅遊】踏入賞紅葉季節　一文即看8,000元以下日韓賞葉團
13:14 2022/10/12
【日本旅遊】踏入賞紅葉季節　一文即看8,000元以下日韓賞葉團
旅遊資訊 疫情 貨運量 航空業 航空 國泰航空 加拿大 杜拜 英國 倫敦

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女友出軌】拍拖5年女友拒婚前性行為突懷孕　綠帽男遭女家父母逼婚崩潰
14:40 2022/10/16
【女友出軌】拍拖5年女友拒婚前性行為突懷孕　綠帽男遭女家父母逼婚崩潰
【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】
14:11 2022/10/16
【香港小姐】陳庭欣巨型客廳玩瑜伽成焦點　從公屋進駐3000呎九肚山洋房生活富貴【多圖】
【癌症殺手】30歲男不煙不酒患胃淋巴癌　醫生拆解9大症狀易忽略
16:57 2022/10/12
【癌症殺手】30歲男不煙不酒患胃淋巴癌　醫生拆解9大症狀易忽略