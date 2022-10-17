【航空業】國泰9月載客量按年升1倍　11月及12月將加開共1,900班航班

▲ 國泰將在11月及12月分別額外加開近700班航班及1,200班航班。（資料圖片）

國泰航空今日（17日）公布，將在11月及12月額外加開近700班航班及1,200班航班，涉及日本大阪、東京、札幌；英國倫敦等航點，期內合共為乘客額外提供超過50萬個機位。另外，國泰亦指，今年9月載客量為265,845人次，較2021年同月增加101.7%。

國泰顧客及商務總裁林紹波指出，國泰於10月份已加開超過400班航班，並恢復5個航點：馬德里、米蘭、杜拜、加德滿都及班加羅爾，至今總共有51個航點。國泰會繼續增加來月的航班，包括於11月及12月分別額外加開接近700班航班及1,200班航班，包括額外加開146班及234班往返日本的航班，大幅增加31,500個往來倫敦希斯路的航班機位，在12月份的部分日子航班更將增至每日4班。

另外，國泰9月份載客人次仍較疫情前2019年9月的水平下跌89%。林紹波分析，9月份的客運表現持續改善，主要由香港和內地留學生的出行需求推動，平均每天載客人次進一步增加至逾8,800人水平，而載客率為72.5%；客運運力約為疫情前的16%水平。林紹波指，自9月第二個星期起，前往英國的留學生需求殷切，月內往來香港和英國的航班增至134班，往來日本和東南亞的航班亦有增加。

林紹波說，9月份來港的客運需求亦有改善，尤其是從美國及加拿大出發的長途航班，認為當局取消抵港乘客的酒店檢疫安排，有助提高旅客出行意欲，因而在9月份最後一個星期前往新加坡、曼谷及首爾的需求亦顯著增加。

貨運量方面，國泰航空於9月份運載104,055公噸貨物，較去年同月減少20.6%，林紹波說，放緩的趨勢是預期之中，料因消費者需求疲弱及內地製造業活動減少，延長中秋節後的淡季，國泰亦因而削減貨運運力及長途的只載貨客機航班。

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責任編輯：黃悅晴