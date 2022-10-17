【食用安全】少年被蟹夾手怒生吞蟹腳　胸痛求醫揭因生食海鮮染肺吸蟲病

不少人亦熱愛吃海鮮，可是食進未經烹調的海鮮危機處處。內地一名少年到河邊捉魚時，不慎被螃蟹夾傷，一時衝動下竟生吞蟹腳。隨即胸口感到疼痛一個月也沒有改善，求醫經診治後證其患上「肺吸蟲病」。

最新影片：

綜合內媒報導，湖北十堰一名18歲少年本來打算到河邊捉黃鱔，豈料卻不慎被螃蟹夾傷。一怒之下他把螃蟹的腳咬斷，並生吞蟹腳。

少年表示，當吞下蟹腳時隨即便感到胸口疼痛，且隨後的一個月也沒有改善，故到醫院求醫。經醫生診斷後證實他患上了「肺吸蟲病」。

醫生指出，少年的嗜酸粒細胞(白細胞的一種)的指數很高，再經醫生為其進行臨床肺吸蟲皮測試結果呈陽性，診斷他確診「肺吸蟲病」。所幸的是經過治療後，少年的胸口痛已完全消失，回醫院進行覆診確認他已痊癒。

醫生續指，幸好少年及時就醫，否則後果可能不堪設想。並提醒「請勿生吃淡水魚、蝦、螃蟹，或是飲用生水，否則可能感染寄生蟲。」

食安中心指，由於螃蟹生活的環境或存在寄生蟲，所以在身上發現寄生蟲的情况並不罕見。生長在不同環境的蟹，可帶有不同的病原體：

淡水蟹：衞氏並殖吸蟲 (又稱肺吸蟲，身體扁平，長約1至2厘米的蠕蟲。)

熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹：或感染霍亂弧菌

河口和近岸水域的蟹：副溶血性弧菌

如進食受肺吸蟲感染的生蟹，肺吸蟲或會從腸道進入肺部，引致肺吸蟲病。患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後發燒、胸痛、昏眩，有時會咳血。嚴重更會入侵腦部，出現腦膜炎症狀。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣