【港女野人】陳若思胡美貽挑戰攀岩　Amber驚到高空靜止2分鐘

▲ Amber（左）與Nicole挑戰攀岩。

由4名港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）擔任主持的行山真人騷《港女野人》。

今晚（10月17日）及明晚（10月18日）兩集《港女野人》，Amber與Nicole，Honey與Jessica將分開成兩組行動，前者挑戰攀岩及沿繩下降，後者則揸車四圍走歎靚景兼進行「港女育成計劃」，實行一個刺激，一個勁Chill。

今晚「膽小代表」Amber挑戰自己處女攀岩，起初Amber還順利的攀到一定高度，不過之後由於找不到手握位及落腳點， Amber在半空靜止了足足2分鐘，更數度放聲尖叫兼大嗌：「點樣上呀？」、「我隻手掂唔到呀」、「我右腳冇力呀」。

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Nicole助Amber解困

眼見Amber「進退兩難」，有一定刺激運動經驗的Nicole遂主動要求協助Amber，本身已完成攀岩任務的Nicole走去Amber身旁，除不斷安撫Amber，又仔細地解釋出手及出腳次序，成功助Amber打破「僵局」。

即使Amber期間因過度驚恐「失控」，Nicole仍不厭其煩一教再教，甚有義氣。之後二人挑戰沿繩下降，為了幫Amber壯膽，Nicole全程做其「背後女人」給予鼓勵及指示。

最搞笑的是，由於Amber仍處於驚恐狀態，除不斷以高分貝「聲殺」Nicole外，雙腳更不受控胡亂擺動，令Nicole慘食多吓無情腳。而整件事亮點是，Nicole指導Amber期間，竟還能騰空出一隻手拿電話，盡顯臂力及攀爬實力。

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自言有畏高

事後Amber坦言有畏高，平時除了向跳樓機及Bungee jump等Say No，就連高一點的地方也不敢去：「裝修嗰啲木梯哩，我企高一啲都會腳震。」

Amber又謂在岩石上「靜止」時，腦內一片空白：「當時我可以話係冇咗畫面，只有好驚嘅感覺同埋嗰啲黃色嘅岩石。」全程表現勇猛的Nicole，透露試過最刺激的挑戰是在澳門塔跳Bungee jump；在專人指導下玩過大量刺激極限運動的她，坦言也有弱點：「我怕跳樓機，最怕抽上去嗰吓。」

她又大讚Amber勇敢：「Amber一係唔做，一係就會做埋佢，佢攀岩嗰刻係衝破緊自己底線。」

大爆Amber最反瞓

明晚一集，「歎世界」的Honey與Jessica亦有貢獻體力，二人先後Set Camp、Set煮食架步等，又分工合作煮大餐，望落賢慧。

完成日間拍攝後，二人晚上齊齊於車頂帳篷休息，翌日更遭製作組直擊「終極素顏級」起床樣。

問到「打孖鋪」會否擔心反瞓影響對方，Honey笑言：「通常玩完一日會瞓得好冧，我雖然唔太反瞓，不過有時太攰會有少少鼻鼾聲。（咁你哋四個邊個最反瞓？）我記憶中應該係Amber，成日畀Nicole鬧。」

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