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【馬路英雄】袁偉豪推出第二首個人單曲　當唱作人一手包辦曲詞編監唱

娛樂 16:19 2022/10/17

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袁偉豪推出第二首個人作品《馬路英雄》。

袁偉豪近日推出第二首個人單曲《馬路英雄》，這次更是他首次一手包辦曲詞編監唱，歌曲靈感來自他於馬路上駕車的各種經歷及所見，以幽默的形式表達出來。

【安哥同學會】袁偉豪感婚後更多負評指摘　入行25年反思是否適合當藝人

袁偉豪推出第二首個人單曲《馬路英雄》。

羅家英+楊埕演出MV

《馬路英雄》MV袁偉豪邀請了羅家英（家英哥）及楊埕（Sabrina）友情主演。MV以復古風拍攝，袁偉豪飾演一名特務，家英哥則演特務老大。為了增強MV故事性及刺激感，導演安排了復古跑車，更加入馬路追逐、槍戰等情節，花盡心思及不惜工本。

而MV女主角Sabrina感到十分榮幸：「非常高興今次能夠參與呢個MV拍攝，雖然拍攝過程好長，由朝早到凌晨，但成個團隊都好專業，製作相當認真。當中唔少大型動作場面，例如飛車、揸槍等都係我第一次，覺得好新鮮同學到好多嘢。最高興係有幸同Ben哥（袁偉豪）及前輩家英哥合作，覺得好感恩同期待MV推出。」

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兼任曲詞編監唱

袁偉豪首次包辦曲詞編監唱，在歌詞創作上，他以簡單直白的方式列舉了不少現實在馬路上所見情況，副歌部分的「Boom Ba擺ya擺下冇打燈超速cut線P仔週街見」及「Bom你又擺ya擺吓 咖啡哥幫你出票心肝卜卜跳」等更是非常洗腦又寫實，更有網民於社交媒體留言大贊：「聽到body都擺ya 擺吓」「揸車就聽這首歌」。

編曲方面，他亦花盡心思：「呢首歌我親自包辦曲詞編，而喺監製上亦有所參與。最開心係成首歌曲嘅配樂編排上亦可以親自參與，尤其喺聲音錄製方面，我哋希望令到聽眾們可以感受到喺馬路上嘅危機同暢快嘅感覺。」而新歌MV快將面世，希望屆時能帶給大家耳目一新的感覺。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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