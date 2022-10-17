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【親子好去處】太古逾150年歷史展細數香港故事　懷舊打卡位回顧可樂到航運發展

親子好去處 14:17 2022/10/17

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太古「信望香港 信望未來」展覽設有多個懷舊打卡位。

太古「信望香港 信望未來」展覽繼去年首次亮相後，今年再度於10月22日至11月6日在太古城中心舉行。鰂魚涌昔日曾是太古船塢和太古煉糖廠的所在地，是次展覽會述說太古在香港札根逾150年的發展歷程，並設多個懷舊打卡位，包括經典太古糖包裝及可口可樂懷舊自助售賣機等。

最新影片推介︰

太古地產在香港紮根逾150年，將鰂魚涌太古一帶由船塢和煉糖廠，發展成為一個集住宅、零售和國際商業中心於一體的社區，因此展覽在太古城中心再次展出，別具意義。展覽同時是慶祝香港特別行政區成立25周年的認可活動。

場內將展出一系列珍貴的圖片、歷史藏品、互動光影體驗，亦有不少互動裝置、遊戲和打卡位，包括經典太古糖包裝、可口可樂懷舊自助售賣機及國泰航空商務客艙座位等。

    點擊圖片放大
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公眾亦可收集一系列限量紀念襟章，並可在10月23及30日一連兩個星期日，欣賞香港管弦樂團及管弦樂精英訓練計劃的現場音樂演奏，有興趣市民不容錯過。

活動詳情︰

日期：2022年10月22日（六）至11月6日（日）
時間：上午10時半至晚上8時
地點：太古城中心中庭
費用：免費入場

現場音樂演奏活動：

香港管弦樂團：10月23日（日）上午11時至上午11時半
管弦樂精英訓練計劃：10月30日（日）上午11時至上午11時半

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責任編輯︰林綺玲

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