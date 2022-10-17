【最美教師】由邊緣青年到為人師表　傑青老師助南亞裔學生融入社會

▲ 中學教師王家俊獲選「十大最美教師」。

當年初為人師，任職的中學舉辦敬師活動，我僥倖獲選為「最受歡迎新教師」。雖然只得一紙嘉許，但對我而言已是莫大的肯定和鼓勵。

上月香港教育工作者聯會舉辦《十大最「美」教師選舉》，藉此表揚本港教師為莘莘學子默默付出、奉獻，用心栽培學生發揮所長。

當選的十大最美教師，其中一位是英姿颯爽、充滿陽光與活力的年輕中學教師王家俊。他既是老師，亦是一名高級督察（輔警），參與警務工作十四年。熱心服務社會的他屢獲獎項，二〇一七年當選十大傑出青年，今年獲選十大最美教師。

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這位「最美傑青」在求學時期險成邊緣青年。出身基層家庭的他自幼不愛讀書，經常在球場流連，與不良分子為伍；幸好學校老師注意到他的情況，安排好運動的他加入校隊受訓，令他疏遠損友，成功在虎口搶回他。

感恩當年師長的諄諄善誘，讓自己能迷途知返，故王家俊大學畢業後，決定以教師作為正職，並在母校伊斯蘭脫維善紀念中學執教。

照顧九成以上為南亞裔人士的學生並不容易。作為體育教師，王家俊以自身經歷，透過運動，讓學生從中培養堅毅的精神、自信和品德，並藉着帶領學生到友校參加比賽、組織義工團賣旗及探訪護老院等活動，讓社會更了解南亞裔人士，減低市民和工商各界對他們的偏見，幫助他們融入社會。

身兼輔警的他分享真實個案，讓學生明白違法的嚴重後果，提高學生守法的意識。

尊師重道是學生的本份。以正能量影響學生走正途的老師，除了值得學生一生銘記師恩，也贏得父母和社會各界的尊重。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「十大最「美」教師」

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