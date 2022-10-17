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10.21齊撐粉紅服飾日

特約 16:30 2022/10/17

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每年十月是國際乳癌關注月，香港癌症基金會（Hong Kong Cancer Fund）將於10月21日（星期五）舉辦「粉紅服飾日」，誠邀全港市民齊齊穿戴粉紅衣飾，同時只需捐款港幣150元或以上，更可獲贈限量粉紅紀念品乙份，幫到人又有禮物收，10.21一於齊齊粉「飾」街頭。

喚起大眾關注乳癌

香港癌症基金會為了喚起大眾對乳癌的關注，每年都會舉辦「癌症基金會粉紅革命」，而「粉紅服飾日」便為重點籌款項目之一。今年活動的籌款目標為港幣300萬元，所籌善款將全數用作協助乳癌患者及其家人，提供針對性的免費癌症支援服務，協助他們安然渡過抗癌路。在10月21日（星期五）當天，鼓勵全港市民齊齊穿戴粉紅衣飾，透過活動讓粉紅氣息席捲全港，並關心受乳癌影響的人士。

助人為樂  傳送粉紅心意

大家只需捐款港幣150元或以上，就能傳遞你的粉紅心意，能為一名乳癌手術後的患者送上滿載愛心的「乳癌復康包」，照顧患者手術後的生理及心理需要。每個乳癌復康包內含重要的復康資訊及用品，包括癌症小冊子及癌症基金會服務資料單張、壓力球、彈性練力帶、臨時義乳，冷熱敷包及小軟枕，協助患者紓緩及應對因治療而帶來的不適和副作用。

同時，癌症基金會為表謝意，更會為每位捐款港幣150元或以上的參加者，送上限量粉紅MO納米消毒噴霧乙個。

網上捐款：https://www.cancer-fund.org/pink/one-off/?formId=2610

（特約）

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