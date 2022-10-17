【施政報告2022】據報擬發展三鐵三路　張欣宇：新鐵路九龍塘入元朗料只需12分鐘

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行政長官李家超將於周三（19日）公布上任後首份《施政報告》，據報將宣布發展「三鐵三路」。

《南華早報》引述消息人士指，新一份施政報告將宣布發展3個鐵路項目和3條高速公路項目，除過去已經開始或表明會研究的「港深西部跨境鐵路」、「將軍澳綫延綫」、「沙田T4號主幹路」和「將藍隧道」外。還有「北部高速公路」和連接元朗地區及九龍塘一帶的新鐵路項目。

據該消息人士指出，「港深西部跨境鐵路」將由港深兩地政府合營，並各自負責境內建築成本。

立法會議員張欣宇表示，贊成政府興建連接元朗地區及九龍塘一帶的新鐵路項目。他指出，如相關鐵路順利落成，由錦上路直達九龍塘車程只需約12分鐘，比現時屯馬綫需時32分鐘大幅縮短。他又指，期望該鐵路的興建及設計可以加快上馬，爭取與北環線同期通車，以配合北部都會區整體發展，帶動經濟，同時亦可活化東、北葵涌，對當區帶來機遇。

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責任編輯：陳梓蔚