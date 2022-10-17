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【安心出行】否認安心出行過時　孫東：在病情追蹤方面仍發揮重要作用

政治 15:21 2022/10/17

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創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片）

創新科技及工業局局長孫東表示，安心出行在病情追蹤上仍發揮重要作用，又指系統能自動統計紅黃碼人士進入表列處所的情況，從而進行有效的行蹤管理。

孫東以「安心出行真的過時了嗎？」為題發文，回應安心出行應否取消的問題。他表示，安心出行在現時的病情追蹤方面依然發揮重要作用，若只用疫苗通行證的話，便無法通過染疫者的手機紀錄，直接得知染疫者近期到過哪些處所，拖慢追蹤其他密切接觸者的速度。孫東強調，疫苗通行證只有與安心出行共同使用，才能達到最佳防疫效果。

孫東續指，現在的安心出行，早已不是剛推出時、一個用作掃碼記錄出行的程式，而是正逐漸演變成一個全民用於抗疫的綜合服務平台，其中紅黃碼、檢測登記碼、親子針卡等，都是在安心出行這個平台的基礎建立起來的。

他以紅黃碼功能為例，指安心出行可以清楚顯示用戶是否紅黃碼人士，讓用戶清楚知道自己當前的情況，也讓處所提高警覺及協助執法人員核查，系統也能自動統計紅黃碼人士違規進入表列處所的情況，從而達到對相關人士進行有效行蹤管理的目的。

孫東相信，安心出行會因應未來抗疫需求進一步改進，成為疫情期間保衛香港的一道重要防線。

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責任編輯：林曉君

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