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【二十大】夏寶龍：二十大報告為做好港澳工作提供行動指南

政治 16:38 2022/10/17

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夏寶龍表示，二十大報告為做好港澳工作提供行動指南

港澳辦主任夏寶龍指出，二十大報告為做好港澳工作提供行動指南。全國人大常委譚耀宗指出，二十大報告明確反映黨及中央對港方針不變。

中共二十大廣東省代表團昨日下午舉行分組會議，廣東省委書記李希、夏寶龍等代表參加討論。

夏寶龍在發言時表示，報告系統闡述堅持和完善「一國兩制」的新理念新思想新戰略，為做好港澳工作提供了根本遵循和行動指南。他指出，在制定港區國安法、修改完善香港選舉制度，以及落實愛國者治港後，有力打擊反中亂港勢力，一舉終結香港維護國家安全「不設防」的歷史，推進香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。

譚耀宗今早接受電台節目時表示，這次報告與國家主席習近平七一訪港時的講話方向一致，反映黨和國家都支持「一國兩制」，而報告內提到「完善」一國兩制，是為了更好落實制度。

對於報告中提及香港要破解經濟民生深層次矛盾，譚耀宗認爲是香港的房屋土地問題，又稱相信特首李家超在周三發表的《施政報告》，會提出解決深層次矛盾的政策，以兌現競選承諾。

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責任編輯：林曉君

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