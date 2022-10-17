【滋擾法官】違起底禁令致電8次滋擾法官　19歲青年認藐視法庭囚14天獲緩刑

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19歲患自閉症青年於2020年12月從Telegram獲得法官及其妻子資料，於9分鐘內向兩人發出共8個不作聲電話，，被律政司指違反法官起底禁制令，青年今（17日）於高等法院承認藐視法庭，被判監14天，緩刑1年。青年於警誡下稱因「貪玩」，以及不滿該法官為「藍絲」及支持政府。法官明言不能容忍向司法人員及其家屬起底，惟案件延誤近兩年，加上答辯人真誠懊悔，同意判處緩刑已足夠。



申請人律政司司長，答辯人為陳寶康，現年19歲。申請人指答辯人於2020年12月6日晚上7時許，於9分鐘內向1名法官及其妻子手機致電共8次，基於法官為「藍絲」及支持政府。答辯人於3個月後被捕，警誡下稱「我都係一時貪玩，先至玩個法官同佢老婆電話，無下次喇，想整整蠱佢」。同年6月被刑事檢控1項不斷打電話罪，基於須準備藐視法庭程序，該案一直押後至今，至11月再提堂。



申請人指向法官起底比向警員起底更嚴重，法官判刑時應基於公眾利益，須確保公眾對司法系統信心，刑期應以月計，以收阻嚇作用。至於案件受延誤之說，控方則指刑事檢控展開後，已展開藐視法庭程序，加上涉案司法人員入院，因此時間上或有差距，但不接納為求情因素。



答辯人一方求情時指，答辯人自少患自閉症，與父母同住劏房，父母離異後致缺乏管教。事發時受社會氛圍影響，對事件感到懊悔，並向受滋擾人士致歉。代表律師指明白違反起底禁令嚴重，但答辯人只是致電及不作聲，因一時衝動才違禁令，並沒有意圖引發寒蟬效應。答辯人事後已知錯，並已重投社會工作，希望貢獻社會，望法官判以緩刑。代表律師又質疑為何同一事件遭兩個程序處理。



法官判刑時指，案中受滋擾的法官及妻子，事後擔心有關資料被不法盜用，結果兩人接獲說粗言穢語的來電，法官的秘書亦曾接獲炸彈恐嚇及殺害司法人員來電，法官及妻子的個人資料亦被用作申請捐贈器官及新冠檢測等。法官強調判刑只考慮答辯人曾作出的行為。

法官指違反法官被起底比警員被起底之禁令嚴重，因會直接影響公眾對司法系統信心，故適合判以即時監禁。法官明言不能容忍向司法人員及其家屬起底，判監無可避免，但接納答辯人事發時不成熟及為自閉症患者，其起底作為規模相對小，或可被視為惡作劇多於真正滋擾。答辯人亦即時知錯及真正懊悔，現時於他人協助下重回正軌。



法官指答辯人於2021年6月被控不斷打電話罪，案件押後以候藐視法庭程序，答辯人去信問及進展均不獲回覆。法官指律政司同時作用刑事起訴及民事藐視法庭程序，予人印象是並非適當及公平地彰顯公義。法官考慮所有因素後，判監14天，緩刑1年，並頒令答辯人共須支付逾8.7萬元。

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記者：林育慧