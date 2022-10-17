【起底判刑】違起底禁令致電8次滋擾法官　19歲青年認藐視法庭囚14天獲緩刑

▲ 涉起底司法人員及其家人電話號碼，19歲青年被判囚14天緩刑一年。（黃傑偉攝）

19歲患自閉症青年於2020年12月從Telegram獲得法官及其妻子資料，於9分鐘內向兩人發出共8個不作聲電話，，被律政司指違反法官起底禁制令，青年今（17日）於高等法院承認藐視法庭，被判監14天，緩刑1年。青年於警誡下稱因「貪玩」，以及不滿該法官為「藍絲」及支持政府。法官明言不能容忍向司法人員及其家屬起底，惟案件延誤近兩年，加上答辯人真誠懊悔，同意判處緩刑已足夠。



申請人律政司司長，答辯人為陳寶康，現年19歲。申請人指答辯人於2020年12月6日晚上7時許，於9分鐘內向1名法官及其妻子手機致電共8次，基於法官為「藍絲」及支持政府。答辯人於3個月後被捕，警誡下稱「我都係一時貪玩，先至玩個法官同佢老婆電話，無下次喇，想整蠱佢」。同年6月被刑事檢控1項不斷打電話罪，基於須準備藐視法庭程序，該案一直押後至今，至11月再提堂。



申請人指向法官起底比向警員起底更嚴重，法官判刑時應基於公眾利益，須確保公眾對司法系統信心，刑期應以月計，以收阻嚇作用。至於案件受延誤之說，控方則指刑事檢控展開後，已展開藐視法庭程序，加上涉案司法人員入院，因此時間上或有差距，但不接納為求情因素。



答辯人一方求情時指，答辯人自少患自閉症，父母離異後，答辯人於不同宿舍居住。代表律師指明白違反起底禁令嚴重，但答辯人只是致電及不作聲，因一時衝動才違禁令，並沒有意圖引發寒蟬效應。答辯人事後已知錯，並已重投社會工作，希望貢獻社會。代表律師又質疑同一事件遭兩個程序處理，加上案件延誤近兩年，望法官判以緩刑。



法官判刑時指，案中受滋擾的法官及妻子，事後擔心有關資料被不法盜用，結果兩人接獲說粗言穢語的來電，法官的秘書亦曾接獲炸彈恐嚇及殺害司法人員來電，法官及妻子的個人資料亦被用作申請捐贈器官及新冠檢測等。法官強調判刑只考慮答辯人曾作出的行為。

法官指違反法官被起底比警員被起底之禁令嚴重，因會直接影響公眾對司法系統信心，故適合判以即時監禁。法官明言不能容忍向司法人員及其家屬起底，判監無可避免，但接納答辯人事發時不成熟及為自閉症患者，其起底作為規模相對小，或可被視為惡作劇多於真正滋擾。答辯人亦即時知錯及真正懊悔，現時於他人協助下重回正軌。

法官指答辯人於2021年6月被控不斷打電話罪，案件押後以候藐視法庭程序，答辯人去信問及進展均不獲回覆。法官指律政司同時展開刑事及民事藐視法庭程序，或予人印象是並非適當及公平地執行公義，希望答辯人不會受到雙重懲罰。法官考慮所有因素後，判監14天，緩刑1年，並頒令答辯人共須支付逾8.78萬元。

警方在判決後作出回應，網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信指，案中被告違反高等法院於2019年頒布針對司法人員及其家人被滋擾及起底臨時禁制令，而案件屬首宗因違反禁制令被判刑，自2019年6月警方發現有多人於網上發起煽動仇恨言論，並針對持相反意見人士。

警方歡迎法庭裁決，被告行為十分嚴重，警方相信判決可起阻嚇作用。警方提醒市民，高院分別於2019及2020年頒布3份臨時禁制令，禁止針對警員、特務警察、司法人員及其家屬被起底及滋擾行為，及在互聯網平台促進、鼓勵煽動使用及威脅使用暴力，三份臨時禁制令現時仍生效，違令者有可能干犯藐視法庭罪，市民切勿以身試法。今宗案件為首宗違反臨時禁制令案件。警方對違法行為絕不姑息，必果斷執法，將犯法者繩之於法。

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記者：林育慧、黃傑偉