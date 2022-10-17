【煽動言論】水警女督察殉職涉發煽動言論　前男警受審反對手機呈堂

▲ 被告前男警崔駿民。（資料圖片）

水警女高級督察林婉儀追截走私快艇時墮海失蹤，數天後被尋回遺體。26歲前男警被指在Facebook發表針對女警殉職的仇恨言論，他否認1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，案件今（17日）於西九龍裁判法院開審。辯方反對將被告的2部手機的電子內容呈堂，法庭先以「案中案」方式處理爭議。辯方指，被告遭上級指他違反《警隊條例》，非自願下交出手機密碼。庭上透露，林婉儀失蹤當日，被告於警方Facebook專頁發布「換黑色喇水記女幫板應該死左喇」等留言。

被告崔駿民（26歲，無業），被控1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，即於2021年9月25日至28日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨，藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

法庭先以「案中案」方式處理爭議，辯方指，被告遭上級指他違反《警隊條例》，非自願下交出手機密碼，控方亦未能滿足《證據條例》第22A條的要求。

辯方指，被告駐守馬鞍山警署軍裝巡邏小隊，2021年9月28日下班交回裝備時，被隊伍主管何督察、偵緝警長及其隊員截停，指被告違反《警隊條例》，要求交出身上1部手機調查，並要求被告披露密碼，被告說出密碼後，再被要求交出另1部手機。辯方指，警方在過程中沒有對被告施行警誡，或提醒有權保持緘默。

網絡安全及科技罪案調查科情報組警長5986黃明浩（音譯）供稱，9月28日進行網絡情報調查時，在香港警察Facebook專頁發現用戶「Chun Chui」，在專頁的頭像下方發布了2個可疑留言，發布日期為9月25日約12時13分。

黃認為該些留言「負面，令我懷疑佢有冇其他目的」，於是將留言截圖，內容為「換黑色喇水記女幫板應該死左喇」、「不過係抵死」。黃翌日憑該Facebook帳戶內1張男子與私家車的合照，根據車牌查出車輛登記人為被告。

偵緝警長鄒偉健供稱，9月29日約凌晨12時，偕同袍到馬鞍山警署調查被告涉違紀一案，並檢取了被告2部黑色及白色iPhone，被告並披露密碼。鄒在白色iPhone發現通訊軟件，遂著同袍拍下20多張照片。庭上透露，照片包括被告在其Facebook帳戶轉載《立場新聞》關於林婉儀的帖文，並留言「最好就死X埋喇」等。

聆訊明（18日）續。

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記者：陳曉欣