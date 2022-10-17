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【煽動言論】水警女督察殉職涉發煽動言論開審　前男警反對手機呈堂

社會 15:36 2022/10/17

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被告前男警崔駿民。（資料圖片）

水警女高級督察林婉儀於2021去年9月追截走私快艇時墮海失蹤，數天後被尋回遺體。26歲前男警被指在Facebook發表針對女警殉職的仇恨言論，他否認1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，案件今（17日）於西九龍裁判法院開審。辯方反對將被告的2部手機的電子內容呈堂，法庭先以「案中案」方式處理爭議。辯方指，被告遭上司指他違反《警隊條例》，非自願下交出手機密碼。

被告崔駿民（26歲，無業），被控1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，即於2021年9月25日至28日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨，藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

法庭先以「案中案」方式處理爭議，辯方指，被告遭上司指他違反《警隊條例》，非自願下交出手機密碼，控方亦未能滿足《證據條例》第22A條的要求。

被告駐守馬鞍山警署，2021年9月28日下班交回裝備時被隊伍主管何督察及2名警員截停，指被告違反《警隊條例》，要求被告交出身上1部手機調查，並要求被告供出密碼，被告說出密碼後，再被要求交出另1部手機。辯方指，警方在過程中沒有對被告施行警誡或提醒被告有權保持緘默。

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記者：陳曉欣

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