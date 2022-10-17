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【北部都會區】劉國勳倡以片區統籌模式發展　打造15分鐘便民生活圈

政治 15:59 2022/10/17

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劉國勳為更好建設北部都會區發表建議書　（趙居逸　攝）

民建聯立法會議員劉國勳建議，規劃北部都會區，要以「15分鐘便民生活圈」為方向，滿足市民在區內生活、工作、商業、醫療、教育、娛樂等需求，以解決職住不均的問題。他又認為，要令北部都會區做到宜居宜業，要以片區統籌發展並公私合營，以加快發展。

劉國勳今日（17日）發表《建設更好北部都會區》，在規劃、產業、土地房屋等方面的發展提出不同建議。劉國勳指出，為盡快推進規劃及發展，建議政府盡快成立「北部都會區專責部門/機構」，專門處理當中涉及的房屋、土地、產業等不同範疇，專門監察北部都會區的項目發展進度、制訂相關產業政策，以至銜接粵港澳大灣區等中央政策，作為與內地溝通的專門對口單位。

他又指出，要將新界北建設成宜居宜業的都會區，重點是要讓居民生活、出行更便利，讓社區做到是自給自足，指政府發表的《北部都會區發展策略》提出北部居住250萬人，但只有65萬個就業，職住比例嚴重偏低，因此建議政府應以「15分鐘生活區」作爲規劃方向，以滿足區內市民對工作、商業、醫療安老、教育、娛樂等需要。

劉國勳表示，要令北部都會區做到宜居宜業，政府應以「片區統籌」模式發展，即將北部都會區一整片的地區，由基礎建設、房屋供應，以至社區打造、文化、教育等，都集中統籌規劃，本港片區統籌的例子包括西九文化區，惟劉國勳指出，該項目由政府主導，程序冗長令進度緩慢，建議要採取公司合營模式，將政府有意發展的馬草壟、新田、白泥、流浮山等不同項目，引入私人合作發展。

在片區統籌上，劉國勳建議政府，參考深圳南山區、英國倫敦矽環島的成功例子，前者由私人發展商主導，將南山打造成科技金融城，區內亦有保障性住房及大型購物中心、並引入優質名校等。後者則將原有工業用地減少近半，轉化成科技公司辦公室及員工居所等，並由政府完善科創相關軟、硬件的基礎建設。

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記者：趙居逸

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