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【COLLAR成員】So Ching往阿Mo應援展覽　蘇芷晴為李啟言許願打氣：我相信你

娛樂 15:59 2022/10/17

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MIRROR紅館意外後，受傷最重的李啟言（阿Mo）到今仍然留院。在10月12日是阿Mo的生日，他的一班支持者及舞者朋友在巴士站的廣告燈箱為阿Mo加油打氣，祝願他早日康復。同時又在銅鑼灣舉行一連10日的集氣會展覽。

早前，阿Mo的女友蘇芷晴（So Ching）早前已到過巴士站廣告燈箱。在今日（10月17日）下午，So Ching在個人IG的限時動態上載一張她往阿Mo生日的照片。

相片由兩張相合成，一張是畫面是So Ching選用代表其顏色的紫色筆，在打氣牆上寫下願望，表示：「我相信你。你之後會帶我去海邊走走，行到攰就搵間cafe坐下、傾下計、食好西！我等緊你呀！」

另一幅圖是張照片，當中有一雙手拿着阿Mo和So Ching的公仔放在海邊。

【李啟言傷勢】So Ching透露阿Mo近況　往男友生日應援燈箱打卡：感謝大家

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移除氣管造口感掙扎

另外，據阿Mo父親李盛林牧師在上周六（10月15日）發的代禱信透露，阿Mo部分肌肉有微弱醒覺的現象，不過由於吞嚥反射神經還未完全復原，以致他間中不自覺地把所嚥下的水和流質飲料，從聲帶流進肺部，引致吸入性肺炎，產生微燒。

除此，阿Mo有望下周移除氣管造口，但李盛林牧師內心感掙扎的是，若氣管造口移除後而有肺炎的情況再轉不穩定，立刻會將先前所做的一切工夫打回原狀，因此李牧師在代禱信寫道：「請懇切在禱告中紀念啟言這重大關口。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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