報告 -【TOPick 好物試用】NIVEA CELLULAR Expert Lift細胞激活提拉抗皺系列 (每份價值$550)

試用專員：Niky Ng

一直有用開NIVEA CELLULAR嘅緊緻抗皺面膜，效果好即時顯著，今次幸運地可以試埋同系列嘅日霜同晚霜！早晚用咗一個星期，感受到有明顯嘅變化，毛孔細緻啲而且面頰有彈性咗。

日霜本身含有SPF30防曬成分，朝早返工用去非常方便，質感唔會好厚所以搽上面唔會好泛白，佢仲有埋維他命E可以做埋抗氧化功能，令保濕效果可以保存得更耐。

晚霜質感會厚身一啲，不過都好容易被吸收，搽完第二朝起身依然感受到滋潤，如果敷完面膜再用佢會即時感受到緊緻咗，好似做緊提拉機咁。

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試用專員：Wong Sze Yu Stacey

好開心被挑選成為試用專員，可以試到哩set面霜😆😆

香港夏天陽光好猛烈，就算唔係戶外工作，只係返工嗰段路程同埋搭巴士嗰陣都已經曬到應一應，加上急速嘅生活節奏，好容易令皮膚衰老，變得暗啞無神，皺紋逐漸出現。

哩set NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列引入革命性成分Bakuchiol，4小時就已經起到效果，7日就感受到抗皺、緊緻、提彈！只需4星期全面抗衰老，宜家keep住用咗1星期，覺得上妝貼咗，晚霜搽完第二朝起身都仲覺得好滑，無乜出油，感覺好似敷咗sleeping mask咁水潤🤗

NIVEA嘅產品出名性價比超高，之前都一直用開佢嘅產品，係名副其實嘅實力派，今次又多咗個系列可以入手喇🥰

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試用專員：Joyce Chan

試用感受：以前啲人話生完小朋友衰老特別快，身體新陳代謝機能會慢咗，加上餵埋人奶，日夜癲倒，所有營養傳哂比小朋友，呢家真係正正感受到體會到，皮膚未生前油脂旺盛，呢家乾緊到，原來無左油脂連帶水份快速流失，乾紋盡現，尤其眼紋同兩眉之間，真係深到可以夾死烏蠅，所以今次我一收到NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列，即刻重手咁揸夜霜喺乾紋勁嘅地方，好似額頭、眼紋同嘴兩邊，細紋七日後真係淡左好多。尤其眼袋下啲細紋，連毛孔都收細咗唔小，無咁明顯。

而日霜質地比較滋潤爽身啲，無夜霜質地較結身，朝早洗完面即刻揸日霜感覺迅速比皮膚吸收，唔會黏笠笠，好爽身，上妝都有一定幫助。

其實今次真係好興奮可以試用NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列，因NIVEA 出名喺性價比相當高嘅護膚品，今次試過後真係值得再補貨。

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試用專員：Cheng Lai Kwan

NIVEA® CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列對所有膚色及膚質，甚至是連我敏感性皮膚，都能達抗皺、緊緻、提彈，令我急不及待試用。

NIVEA 細胞激活提拉抗皺彈潤日霜，質地輕盈易推開，配合其低油配方，能迅速滲透肌膚，即時做到全日24小時保濕滋養肌膚，緊緻、抗皺和提彈，而且更係無添加香料、無酒精，用起上來溫和不易刺激，即使在長期戴口罩的肌膚不穩定狀態也可放心使用。而且我經常要外出工作，日霜裡面有高防曬度SPF30 UVA及UVB，有效阻擋日間陽光對肌膚傷害及減少和預防光老化、細胞損傷、老年斑和面部肌膚。

細胞激活緊緻抗皺修護晚霜質地是淡淡白色霜狀，極緻細膩的豐厚質地易推容易滲透在肌底，令肌膚迅速吸收，帶出淡淡的花香味，不堵塞毛孔。在每晚睡時間融入肌膚吸收至底，供給深層滋潤修護。

使用NIVEA® CELLULAR Expert Lift細胞激活提拉抗皺系列數天後，肌膚明顯回復柔滑觸感，提升彈性及展現輪廓，頑固皺紋顯著減少，回復年輕活力及彈潤嫩肌，令我整體肌質改善及強化肌膚保護屏障，有助抗老。

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試用專員：Sody Ching

當日我領取完NIVEA細胞激活提拉抗皺系列日霜同晚霜, 返到屋企就放係鏡架上, 媽媽一見到我帶左NIVEA新產品返嚟就好興奮, 因為佢係NIVEA長期用戶, 今次仲要係抗皺系列, 佢已經急不及待搶住用。抗皺系列同普通NIVEA面霜嘅質感同味道都差不多, 都係有好親切嘅"NIVEA味", 我地用左兩星期感覺皮膚比之前更有彈性, 媽媽效果更為明顯, 而且面色比較均勻紅潤, 媽媽仲改善左面色偏黃問題。另外值得一讚囓係日霜有防曬SPF30, 出街搽一層日霜已經夠, 唔需要好似之前咁搽完抗皺精華再搽防曬, 大大減少黏𥹉感。我同媽媽對本系列產品非常滿意!

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試用專員：Sa S

好多謝topick,今次可以試用NIVEA的細胞激活提拉抗皺修護系列，我覺得NIVEA好貼心唔可以分晚霜和日霜，可以針對早晚不同，需要來使用,大概用了一個星期，我覺得自己皮膚變得更加柔軟彈性，膚色亦都均勻了一些，繼續期待後續的後果。

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試用專員：CCX

收到試用NIVEA CELLULAR Expert Lift細胞激活提拉抗鄒系列之後，已經急不及待開黎用啦，因為自從生咗小朋友之後肌膚底層就冇以前咁好，所以我就好想試試可唔可以幫助到我改善皮膚老化嘅能力，而且仲抗衰老。因為見到包裝上面寫含有天然植物成分，所以我都希望能夠繼續幫助到我既敏感肌膚。

試用之後開始發現皮膚可以24小時保濕滋養肌膚，防禦彈潤，亦都可以緊緻提彈。

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試用專員：Charobie

收到全新 NIVEA® CELLULAR Expert Lift細胞激活提拉抗皺系列。德國抗皺專研科技，革命性成分Bakuchiol極緻煥活膠原蛋白 4小時起效果然名不虛傳，擦完好吸收，用了7天皮膚好明顯緊緻左，額頭嘅抬頭紋也平撫了不少。最難搞嘅頸紋也明顯淡了，朋友都話望去年輕了幾歲。所以我十分推薦大家用，性價比高而且做facial錢也節省很多。

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試用專員：Leung Pui Ling

因為自己頸紋特別明顯，所以用左呢個部位黎測試，用左NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列一星期后，感覺膚色亮白均勻咗，望落去柔滑細緻。用既時候Cream狀好細滑易推唔泣~撫平頸頑固皺紋即睇起來更平實柔滑。因為佢有細胞激活提拉既功效，睇得出有飽滿既感覺，值得推薦大家試。

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試用專員：Chan Nga Wun

我使用了細胞激活提拉抗皺彈潤日霜大約2 星期，很喜歡它的日間高效防禦。紫外線是皮膚的剋星，而這款日霜有高防曬度SPF30 UVA及UVB，為我的皮膚阻擋陽光，減少傷害，預防光老化、老年斑等等。

配合晚霜使用，更達到全日保濕滋養，只需數小時我的皮膚就感覺到膠原蛋白起效，一星期後變感覺皮膚緊緻了，有效預防皺紋。

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試用專員：Tsoi Hiu Kwan

眾所周知，NIVEA是德國家傳戶曉品牌，過往有使用過身體潤膚乳，令身體皮膚不易乾裂，適合敏感肌女性使用，全日對抗冬天乾燥。

今次NIVEA推出全新升級的CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列，分別有細胞激活提拉抗皺彈潤日霜和細胞激活緊緻抗皺修護晚霜。

日霜高效防禦 減低肌膚傷害

- 吸收過量紫外線除了會曬傷皮膚外、還會催生皺紋產生、導致皮膚提早老化

- 產品蘊含高防曬度 SPF30 UVA 及 UVB，能夠減少陽光對肌膚傷害及預防面部肌膚下垂鬆弛。

- 另外，產品含有維他命 E 具抗氧修復肌膚之效，使用一星期，令我皮膚明顯緊緻及撫平額頭細紋。

晚霜保養肌膚 強化肌膚屏障

- 晚霜質地柔滑，含有Magnolia萃取精華，用手指一塗上臉，瞬即吸收，肌膚迅速補水及持久保水，令我肌膚感覺緊緻飽滿及減少面部幼紋。

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試用專員：Sophia Sophia

Nivea向來出品既面霜都有質素保證，開架品牌黎講性價比真係算高，今次呢款抗皺日霜同晚霜質地唔算好薄，但就比較適合黎緊既秋冬季節使用，面霜聞起來唔會有好重既香料味，而呢個系列重點係抗皺同埋提拉功能，非常適合關注呢個問題既熟女肌膚，用後感覺保濕效果不錯，至於抗皺同提拉效果就相信需要再使用多段時間先可以更清楚睇到效果了！

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試用專員：Hoiyi Wong

我覺得幾好就係有份day cream and night cream, 好方便用！皮膚緊緻左同彈性，知道佢成分入面有極純淨和濃縮的 Bakuchiol及雙重分子透明質酸，可將細胞的膠原蛋白產量提高 +48%， 撫平細紋， 仲有大分子透明質酸大大補水令到皮膚滋潤和撫平肌膚表面，所以我相信如果一直用的話，效果就會更加顯著！同埋見效果好， 我都買左俾左媽咪用！

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試用專員：NcN

兩款乳霜都很滋潤，味道也很香，有種甜甜的味道。原本我日夜在冷氣空間內，皮膚常常會感到刺熱和搔癢，它很好的舒緩了我這個癥狀，相信在即將來臨的秋天，它也會是使用率高的性價比之選。



兩款乳霜比較之下，日霜用上去會比較清爽不油膩，塗上之後起到一層隔離的作用，有防曬、保濕修護的功效，同時隔絕外圍的幹燥的空氣，而夜霜較為滋潤，在睡覺前從頸部向上搽，很快便吸收，用了一星期之後，感覺到紋路有變淺的跡象。

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試用專員：C Mei Yan

用左細胞激活提拉抗皺系列2星期，皮膚緊致同光澤左，皺紋明顯減淡。同埋有一浸好好聞嘅香味，搽上面好易推、好吸收。第二朝訓醒依然好保濕。繼續用的話相信皮膚會有大大嘅改善，推介！

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試用專員：girl0060

試用NIVEA CELLULAR Expert Lift細胞激活提拉抗皺系列的感覺，我比較鐘意日霜，因為有防哂SPF30,可以保濕提升皮膚緊緻，令皺紋撫平之餘，仲可以預防紫外光減少皺紋形成。而晚霜亦不算太笠，擦上臉上易推開，好岩開冷氣時用，訓醒時皮膚唔會有痕癢感，證明足夠滋潤。整體而言，只要每日勤力擦早晚霜，皺褶位既細紋的確減輕左，變得唔太明顯。

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試用專員：Fibi Chann

試用NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列後非常喜歡，日霜及晚霜質地同樣透薄，含有溫和成分的透明質酸及抗皺成分Bakuchiol，薄薄塗一層已非常保濕，感覺為肌膚做注滿水分，為防皺做好屏障，現在每天早晚都會勤力使用，希望長遠可以看到功效。

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試用專員：Sky Kris

近年開始出現細紋，眼周、法令紋一出現就好顯老，因而非常需要抗皺產品修復肌膚，NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列引入抗皺成分Bakuchiol、大小分子的透明質酸，感覺用完日霜晚霜可以撫平皺紋，同時保濕成效非常好，隔日可見肌膚非常水潤。

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試用專員：Amber Lee

試用感受:NIVEA CELLULAR Expert Lift細胞激活提拉抗皺系列

日霜: 當中主要成份加入全新升級德國抗皺專研科技BAKUCHIOL，從底層對抗皺紋，抗皺同時收細毛孔。淡粉紅色霜狀，搽上手不會太黏稠，但都需要加以按摩再進一步吸收，防曬度SPF30 uva及uvb可以幫助對抗香港猛烈陽光，大多數時間都待在辦公室工作，素顏都維持到半日，中午時分需多補一層，冷氣抽乾了一部份，戴口罩摩擦亦有影響。敏感皮膚的我也沒有太大不適感，始終有防曬系數不能做得太乾爽。

晚霜: 質地極緻豐厚，容易推及感覺滲透在肌底，令肌膚迅速吸收及持續較長時效，另外更有陣陣淡淡的花香味，不會有過份的香味。在每晚睡時間融入肌膚吸收至底，供給深層滋潤修護，每朝起床都覺得有被長效滋潤，皮膚不會覺得乾燥，加上整晚修護作用，的確像是有抗皺提拉的功效。

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試用專員：Poon King

大家好我係一位二寶媽，生完細女呢半年我都無時間去護膚仲要捱夜，皮膚差左好多細紋出哂黎！好多謝有機會試用 NIVEA® CELLULAR Expert Lift細胞激活提拉抗皺系列，用左二個星期，感覺皮膚好左。用第一次時有少少刺激皮膚既感覺，仲擔心唔啱用，但第二次就已經無事。整體都好好性價比好高，我會keep住用亦會推介俾身邊既媽媽。好期待再用一段時間既效果。

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試用專員：Chu Yin

每一位女士都想保持年輕的肌膚，NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活抗皺系列一套有兩盒，分別是日間高效防禦日霜和夜更黃金保養肌膚晚霜。我覺得很合適初熟齡的肌膚使用，早上保護晚上修復，24小時我都覺得很滋潤，用了1星期感到皮膚的飽滿了很多，改善了肌膚太乾燥的狀態，我會繼續使用的。

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試用專員：Joe Yip

香港空氣污染情況嚴重，香港人工作和家庭壓力又大，所有的精神壓力和環境污染都會令肌膚老化得快，趁著自己年輕要盡快為肌膚修護修復。全新的NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列好合適我，我每天早晚分別搽上日霜和晚霜再加上美容導入機按摩，用了5天已經感覺到兩邊面部肌膚緊緻了很多，效果快得令人難以置信。

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試用專員：Lai Yuk Ying

NIVEA CELLULAR EXPERT LIFT 細胞激活提拉抗皺系列分別有日霜和晚霜。日間彈潤日霜質地比較厚身，有高效防曬度SPF30、UVA及UVB，現在的陽光紫外線很毒的，長時間照射到皮膚會老化得很快，NIVEA 日霜有效阻擋陽光，預防光老化、細胞損傷、老年斑等問題；夜間修護晚霜質感柔潤豐厚，搽了上面不會有“立痴痴”的感覺，很快融入肌膚被吸收，第二天起身會感覺肌膚很潤滑，光感亮度都會提升。

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試用專員：Anna Yu

NIVEA 推出的全新升級版CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列引入了革命性抗皺成分的高純度Bakuchiol，這是德國抗皺專研的科技，所以抗皺抗衰老的效果更好。Bakuchiol 更含有雙重分子透明質酸，微細40倍的小分子透明質酸深入肌膚，大分子透明質酸會停留在肌膚表面大量保水！對於我這些肌膚極度乾燥的人使用後感受特別深，用了1天已經感覺到肌膚沒有那麼繃緊了，眼角額頭的細紋都淡了，感覺像肌膚的熨斗很有效果。

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試用專員：Grace Ma

多謝TOPick和NIVEA舉辦的好物試用活動，我想分享試用了「NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列」的用後感。

NIVEA 細胞激活提拉抗皺彈潤日霜：有防曬SPF30 防UVA UVB的成分，幫我做到防曬功效，最緊要預防老化肌膚、預防面部肌膚下垂鬆弛。

NIVEA 細胞激活緊緻抗皺修護晚霜：我知道睡覺是最黃金的時間修復肌膚的損傷，亦會同時補充肌底的營養，第二天起床肌膚都精神飽滿。

我用了整整1星期明顯感覺到肌膚緊緻度提升了很多，肌膚像飲了水脹卜卜的，連乾紋都減淡了，明顯感覺自己年輕了。

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試用專員：Monnie Fung

NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺彈潤日霜有防禦陽光對皮膚的傷害，裏面含有SPF30、UVA及UVB，預防皮膚老化、細胞損傷、預防皮膚的黑色積聚，質感透薄輕盈，不會有厚重像塞著毛孔感覺，我最喜歡它保濕效果，保持得很長時間。

NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活緊緻抗皺修護晚霜我在睡覺前使用，晚霜味道清香，塗上面感覺舒服放鬆，睡眠時間是融入肌底給肌膚深層修復，回復青春。

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試用專員：Winnie Yip

NIVEA 科研了多年的高效抗皺護膚產品，為我這些愛美又開始「熟齡」的女士研發的恩物，當中的配方結合多種抗老活性成分，從新活化肌底細胞再生及重啟自我能量，重現美麗年輕的肌膚。

我的肌膚本身是容易敏感性的肌膚，用錯產品就會泛紅痕癢，但我親身試過NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列的日霜和晚霜都沒有出現敏感情況，如果有敏感肌的姐妹都可以放心使用。

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試用專員：Sherry Hung

女士出現皺紋、面部肌膚下垂真的很顯老，趁著年輕盡快要保養修護。這套NIVEA CELLULAR EXPERT LIFT 細胞激活提拉抗皺系列包含日霜和晚霜，早晚輪流為我肌膚防禦修護，全日24小時保濕滋養肌膚，保持肌膚彈性，顯得更年輕，每天容光煥發。我用了兩星期NIVEA，裏面Bakuchiol成分煥活膠原蛋白明顯能抗皺緊緻肌膚，輪廓重塑提升了，我覺得本來暗黃的膚色都得亮白，連日日見着我的老公都覺得和之前有所不同。

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試用專員：Penny Yip

我報名參加試用是抱着一試心態改善肌膚問題，開始時都不信 NIVEA CELLULAR Expert Lift 細胞激活提拉抗皺系列抗衰老效能有多好，我以為只是改善一下細紋，試過就知道完全令我改觀。

我本身的膚色及膚質就不太好，多油光、膚色粗糙暗沈、又有痘痘印，我好勤力早晚都用日霜晚霜，過了14天明顯肌膚從底層好出來。最明顯看到的是皮膚的透亮度、亮澤度提升，油光感減少，我覺得有抗炎減少了粉刺暗瘡印，亦改善了毛孔粗大問題。我一定keep住用落去，好想知道4星期後可以有多大的改善。

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試用專員：Chan Nga Ting

我使用了細胞激活提拉抗皺彈潤晚霜大約3星期，每晚睡前都有保濕滋養的感覺，好似成層膠原蛋白貼在臉上的感覺。3星期後，皮膚緊緻了很多，皺紋都撫平了不少。

配合日箱的日間高效防禦，阻擋紫外線，我的皮膚黑班少了很多，我很期待它能幫我預防光老化、老年斑等等。