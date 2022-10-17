【父母之道】爸媽切忌將子女互相比較　兩子之母鄧藹霖︰每個都是獨一無二

▲ 鄧藹霖提醒爸媽切忌將子女互相比較。（iStock圖片）

「兩個女都係我生嘅，點解性格同埋喜好嘅分別會咁大？」有媽媽慨歎。

這又有何稀奇？有些爸媽育有四個子女的，四個都截然不同。即使是孖生的孩子，性格也可以不一樣的呢！

每個孩子都是獨立的個體，爸媽切忌比較，切勿時常掛嘴邊「誰好！」「誰不好！」須知道他們每一個都是獨一無二的。爸媽該從旁細心觀察，從而配合適當的引導。

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我的兩個兒子是兩種不同的人類，從小就清楚了。長子嬰兒期是個大喊包，由朝哭至晚，中氣十足。明明是睡着了，哪怕是地板發出了「唧」的一聲，他就會秒間醒來，放大喉嚨嚎哭不停。

次子嬰兒期是笑比哭多了，即使是睡醒了也鮮會哭，只會眼仔碌碌地周圍望，耐心地等候着媽媽帶同一瓶奶的出現，果然又笑了。

這不關乎誰好、誰不好，他們就是不同。後來，我才洞悉是長子天生較敏感，對環境的細微變化會有較大的反應。而次子天生較有安全感，適應新環境的能力也較強。

小時候，長子性格較固執，樂於活在舒適圈裏，循環吃着數款最愛吃的食物。他最討厭競爭，網球和劍擊最適合他，球來球去、劍來劍去都不過是自我挑戰，毋須去搶球搶劍呀！

次子則認為網球悶極了，他喜歡籃球和足球類運動，可以讓他盡情奔跑搶球。昨天吃過的，今天不再吃了，要嘗新的……

長大了，誰當了教育機構編輯、誰擔任公關性質工作，顯而易猜吧！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「誰個孩子都是寶」

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