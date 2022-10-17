【癌症殺手】30歲女子骨痛揭患末期胰臟癌　醫生：糖尿病可增患胰臟癌風險

▲ 30歲女子骨痛揭患末期胰臟癌！醫生警告：糖尿病可增患胰臟癌風險。

胰臟位於人體上腹，在胃部下方、12指腸附近，是消化系統其中一部分。胰臟一旦發生癌變，因早期徵兆不明顯，確診時往往已是晚期，被稱為「癌中之王」、「隱形殺手」。臨床腫瘤科謝耀昌醫生接受TOPick訪問，分享案例並拆解胰臟癌成因。

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癌變症狀

謝醫生指出，胰臟功能是幫助消化食物，以及排出胰島素幫助控制血糖。胰臟出現問題時，就會失去以上功能，病人有機會患上糖尿病，且食物進入身體後，也會出現消化不良症狀。而胰臟癌徵兆不明顯，若要觀察癌變症狀，往往需視乎腫瘤在胰臟哪個位置。胰臟上的腫瘤變大時，有機會往前或往後生長，壓住神經或出現上腹痛，痛楚亦有機會蔓延到背部，再擴散到不同器官，屆時就會有不同病徵出現：

腫瘤若生長在胰臟尾部，較難出現病徵，因附近沒有重要器官，只有當腫瘤變得很大，才有機會出現病徵。相反，腫瘤生長在胰臟頭部，相對可較早發現，因附近有12指腸、膽管，一旦出現腫瘤時，會令12指腸堵塞或出血。另外，也容易阻塞膽管，病人會出現黃疸病，整個人變得容易發黃。

三大高危因素

引發胰臟癌的成因是多方面的，醫生表示，大體上可分為：

自身因素

環境因素

遺傳因素

首先，遺傳因素是指人在出生時攜帶了父母身上的癌症基因，會有較高機會患癌，但不一定會發生，要視乎是否有因素引發。此外，自身因素包括吸煙、飲酒、糖尿病患者，相對有較高機會患胰臟癌；其他不健康的飲食、不做運動、肥胖，也都可增加患胰臟癌的風險。

女性患者比例增多

謝醫生指，在臨床數據上，胰臟癌普遍為男性患者較多，但在近年，除了有年輕化趨勢，女性患者的比例也越來越多，香港整體患上胰臟癌的人數也增多。醫學界估計，現代人基於不健康的飲食，例如吸煙飲酒、肥胖、進食如煙肉等致癌物質，都會容易引發胰臟癌。

此外，糖尿病是誘發胰臟癌其中一個因素。鑑於現時糖尿病患者越來越多且年輕化，相信這也是令胰臟癌患者增多及年輕化的原因之一。

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患胰臟癌存活率低 可分三大期數

謝醫生提出，現主要透過三方面判辨癌症期數。包括：早期根據腫瘤本身大小，至是否有侵蝕到附近器官及擴散到淋巴；晚期腫瘤則會進一步擴散到其他器官。而胰臟癌也會被分為：第一期是沒有擴散，腫瘤還在胰臟部分；第二期則是有到淋巴的擴散，再往後三至四期，即是擴散性胰臟癌。

治療方面，傳統上，胰臟癌治療方法不多，最有效的仍是化療，輔助治療為電療；標靶及免疫治療，並不多用在胰臟癌上。然而，大部分胰臟癌病人用化療，效果也是一般。就存活率而言，醫生坦言並不樂觀：

第四期的胰臟癌初確診者，存活率大約1-2年，若不做任何治療，便只有約4-6個月壽命。因所知用於胰臟癌的治療方法不多，且前往求醫的病人，通常發現時已是末期。所以，病人一旦在腫瘤已擴散的情況下，醫生都要有一定心理準備，已未必能幫到病人續命。

可續命超3年屬罕見

謝醫生分享印象深刻的病例。曾有一名30多歲未婚未育女患者，本在銀行任職普通職員，一次因覺得骨痛及背脊痛，於是求醫，證實患胰臟癌第四期。醫生表示，女患者起初沒有病徵，直至感到身體疼痛做檢查時，才發現胰臟有腫瘤，並有擴散跡象，已擴散到骨頭位置。由於治療副作用很辛苦，女患者便常認爲自己尚未成家立室，沒有太多牽挂，經常有放棄念頭。見此，醫生在治療期間便經常鼓勵她、支援她身體上的不適，讓她繼續接受治療，最後也能幫她延長約2年壽命，可惜女患者最終也因病情嚴重而離世。

不過，醫生指出，即使罕見，但仍有末期胰臟癌患者可以得到治癒。一名60多歲男士，因腹痛求醫，檢查後發現其胰臟有腫瘤，並已擴散到肺部、淋巴及骨頭。患者本以為沒有治癒的希望，但慶幸的是，患者因有運動習慣、平日注意飲食，故身體比較強壯。醫生用了很強的瀉藥化療方案，而患者能承受副作用之餘，治療效果也很好。至病情觀察時發現，該男患者擴散的腫瘤已經完全消失。醫生再持續處方口服化療治療，為該患者成功延續3-4年壽命，已屬罕見情況。不僅如此，謝醫生還鼓舞地表示：

在持續治療下，這位男患者存活至今，目前生活質素良好，可增磅、開心和家人相處，甚至最近還能照顧孫仔。

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注意日常習慣 免增添癌變風險

關於胰臟癌的預防方法，謝醫生坦言，此癌症並不能預防，但可以透過注意日常習慣，減低患上胰臟癌的風險。例如在個人因素上，如有吸煙飲酒習慣的人士，要儘快戒除。另外也要注意體重、管控飲食，不要吃得太甜，以防患上糖尿病，因一旦患糖尿病，就會增加患胰臟癌的風險。

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記者：張沛