【無煙生活】無煙女性宣傳計劃 鼓勵建立健康美麗生活

吸煙除了影響容貌、令人加速衰老外，還會提高患上與女性相關的疾病的風險。香港吸煙與健康委員會連續三年舉辦了「無煙女性宣傳計劃」，旨在提高大眾尤其女性對吸煙禍害的關注，鼓勵保持無煙生活態度。

計劃的宣傳活動「無煙 • 靚得喜動禮」於10月13 日黃大仙中心舉行。在活動上，一眾嘉賓透過交流對話及遊戲，分享香港女性吸煙趨勢及針對女性的吸煙陷阱、女性吸煙對自身及家人的禍害、及輔助女性吸煙者戒煙的方法，並帶出投入無煙生活後所能獲得的欣喜。醫務衞生局局長盧寵茂教授亦以視像方式出席活動，以示對計劃和控煙工作的支持，並鼓勵吸煙人士儘快建立無煙健康生活。

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出席活動的主禮嘉賓包括衞生署控煙酒辦公室主任封螢醫生、九龍婦女聯會主席蘇麗珍女士、委員會主席湯修齊先生、副主席陳志球博士及總幹事黎慧賢女士。此外，歌手梁釗峰、林奕匡、黃妍及雲浩影亦有參與主禮儀式。

委員會主席湯修齊於活動上表示：「女性及青少年一直是煙草商虎視眈眈的市場，煙草商會鑽研不同方法令人吸煙上癮，調味煙草便是其中一個手段。事實上，吸食任何形式或口味的吸煙產品，均會損害自己及他人健康，大家切勿被煙草商誤導。」他呼籲大眾繼續支持控煙政策，令保障公眾健康的措施得以實行，最終達至零煙害的環境。

根據政府統計處的調查所示，香港吸煙率由80年代初的23.3%下降至現時的9.5%，是有記錄以來最低，並且首次錄得單位數字，繼續成為全球吸煙率最低的地區之一。香港整體及男士的吸煙率在過去數十年來，大致呈穩定下降趨勢，但女性吸煙情況則一直未有大幅改善。現時女性吸煙率為3%，即約有98,000名女性吸煙，人數較90年代的最低位多近四分三，反映香港女性吸煙問題值得關注。

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香港女性普遍較為着重身體保養及皮膚護理，當中亦包括很多現時有吸煙習慣的女士。大部分人亦知道，吸煙時釋放的煙霧會殘留在吸煙者的皮膚、頭髮或衣服上，氣味刺鼻難聞，久久不能消散。煙草中的焦油啡啡黃黃，會令牙齒及指甲變得又黃又黑。為了掩蓋煙草的嗆喉感及臭味，不少吸煙者尤其女性選擇吸食調味煙草產品，或使用配件（如煙托）避免直接觸碰煙枝，錯誤地認為可以減輕吸煙的影響。政府的數據顯示，近六成吸煙女性以薄荷味捲煙作為吸煙入門產品，當中吸食薄荷及水果味捲煙的比例高達七成。

事實上，吸煙對女性的外表儀容及身體的損害往往超乎想像，「調味煙的傷害較少」只是自欺欺人的想法。由於經過調味的捲煙味道較易接受，反而令人吸得更深，增加有害物質停留肺部的時間。煙草商在煙草加入各種口味或推出不同包裝，都是宣傳及混淆視聽的手法，企圖令女性輕視了煙草的禍害，繼續吸煙上癮。煙草中的有害物質亦會損害女性的皮膚、牙齒、頭髮，令女士加速衰老，亦會令女士骨質疏鬆、提早更年期、減低受孕機會、較大機會患上子宮頸癌等。

香港的女强人身兼數職，在處理工作、照顧家庭、教育子女的過程中累積不少壓力。不少研究指出，女士吸煙或多或少與情緒、壓力等問題有關，她們或誤以為吸煙能放鬆精神，因而開始這個壞習慣。然而，吸煙既無助解決吸煙者當下面對的難題或挑戰，更不是正確緩解壓力的方法。

煙草當中含有的尼古丁是一種烈性興奮劑，令人短暫地有「飄飄然」的錯覺。然而它會導致心跳加速、血管收縮及血壓上升。長期吸煙會令大腦依賴尼古丁，並會出現退癮症狀，感到煩躁、焦慮、不安、難以集中精神等，因而影響情緒。為了消除這種心理上的不適，吸煙者又再反復吸煙甚至加大煙量，結果只會演變為惡性循環，進一步加深煙癮。

大部分吸煙者能靠意志力戒煙，此外身邊人或社會上的支持和勉勵對推動女性吸煙者戒煙相當重要。簡單一句鼓勵、讚美和正面提醒，已可能有助她們走出情緒死角，燃起斷絕吸煙的念頭、增強她們戒煙的信心，令戒煙過程事倍功半。

香港吸煙與健康委員會連續三年舉辦「無煙女性宣傳計劃」，集結近 40 間婦女機構及地區組織的無煙力量，為女性建立無煙健康美麗生活。本年度計劃將會深化與婦女機構及推廣健康的組織合作，包括舉辦健康講座、無煙工作坊、地區宣傳活動和電台宣傳等，令無煙資訊直接傳遞至不同背景、崗位的女士，從而推動吸煙女士戒煙。

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責任編輯：羅嘉欣