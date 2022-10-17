【兒童疫苗】嬰幼兒至小六生打針時間表 兒童免疫接種計劃+自費疫苗一覽
BB出世後要打針接種疫苗，爸媽要記實日子。現時本港設有「香港兒童免疫接種計劃」，涵蓋初生BB至小六學生。在小一、小五及小六接種疫苗相關疫苗時，衞生署轄下的學童免疫注射小組到學校提供接種服務，而初生至5歲嬰幼兒童就要由家長在指定時間帶去母嬰健康院、私家醫院或診所接受免疫接種。
BB打針時間表
除了衞生署建議在「香港兒童免疫接種計劃」之內的疫苗，個別私家診所及醫院會為兒童接種其他疫苗，以預防相關的傳染病和保障健康。家長如果希望為子女接種有關疫苗，可請教家庭醫生，醫生會因應兒童的個別情況而給建議。
「香港兒童免疫接種計劃」方面，整合了以下由初生BB至本港小六學生接種疫苗的時間表︰
|政府免費提供的疫苗
|卡介苗
|
乙型肝炎
疫苗
|白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗
|
肺炎球菌
疫苗
|
麻疹、流行性腮腺炎
及德國麻疹混合疫苗
|水痘疫苗
|人類乳頭瘤病毒疫苗
|初生
|只需1針
|第1針
|1個月
|第2針
|2個月
|第1針
|第1針
|4個月
|第2針
|第2針
|6個月
|第3針
|第3針
|1歲
|第3針
|第1針
|第1針
|1歲半
|第4針
|第2針
|小一
|第5針
|小五
|第1針（限女生）
|小六
|第2針（限女生）
資料來源︰衞生署
註︰上圖1歲半接種第2針麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗，適用於2018年7月1日或以後出生的兒童。2013年1月1日至2018年6月30日出生的兒童則於小學一年級接種麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗。
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自費補打兒童疫苗
除了上述政府免費提供的疫苗外，個別私家醫生可以為兒童接種其他疫苗，例如流行性感冒疫苗（流感）、乙型流感嗜血桿菌疫苗、腦膜炎雙球菌疫苗、甲型肝炎疫苗、日本腦炎疫苗、輪狀病毒疫苗、人類乳頭瘤病毒疫苗（男生亦適用），以及一些包含多種疫苗成分的多合一疫苗。如家長希望為子女接種這些疫苗，可請教自己的家庭醫生了解，以下的時間表只供參考︰
|政府以外自費補打疫苗
|口服輪狀病毒疫苗
|乙型流感嗜血桿菌（混合）疫苗
|日本腦炎疫苗
|腦膜炎雙球菌疫苗
|甲型肝炎疫苗
|6星期至2個月
|第1劑
|第1針
|4個月
|第2劑
|第2針
|6個月
|第3劑
|第3針
|9個月
|第1針
|1歲3個月
|第1針
|第1針
|1歲半
|第4針
|2歲
|第2針
|第2針
其他疫苗——流感及新冠疫苗
以上列表之外，另有不少家長考慮為孩子打流感、新冠疫苗。政府資助的新一季2022-23季度季節性流感疫苗接種計劃已開始，6個月至未滿12歲兒童或小學生都屬於計劃之中，可獲免費接種流感疫苗。另一方面本港「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」亦涵蓋兒童，5至17歲的兒童及青少年可接種BioNTech（復必泰）疫苗或科興（克爾來福）疫苗；6個月至4歲的兒童可接種科興疫苗。
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責任編輯︰顏紫燕