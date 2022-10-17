【兒童疫苗】嬰幼兒至小六生打針時間表　兒童免疫接種計劃+自費疫苗一覽

▲ 新手爸媽必看，BB打針時間表。（istock圖片）

BB出世後要打針接種疫苗，爸媽要記實日子。現時本港設有「香港兒童免疫接種計劃」，涵蓋初生BB至小六學生。在小一、小五及小六接種疫苗相關疫苗時，衞生署轄下的學童免疫注射小組到學校提供接種服務，而初生至5歲嬰幼兒童就要由家長在指定時間帶去母嬰健康院、私家醫院或診所接受免疫接種。

BB打針時間表

除了衞生署建議在「香港兒童免疫接種計劃」之內的疫苗，個別私家診所及醫院會為兒童接種其他疫苗，以預防相關的傳染病和保障健康。家長如果希望為子女接種有關疫苗，可請教家庭醫生，醫生會因應兒童的個別情況而給建議。

「香港兒童免疫接種計劃」方面，整合了以下由初生BB至本港小六學生接種疫苗的時間表︰

政府免費提供的疫苗 卡介苗 乙型肝炎 疫苗 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗 肺炎球菌 疫苗 麻疹、流行性腮腺炎 及德國麻疹混合疫苗 水痘疫苗 人類乳頭瘤病毒疫苗 初生 只需1針 第1針 1個月 第2針 2個月 第1針 第1針 4個月 第2針 第2針 6個月 第3針 第3針 1歲 第3針 第1針 第1針 1歲半 第4針 第2針 小一 第5針 小五 第1針（限女生） 小六 第2針（限女生）

資料來源︰衞生署

註︰上圖1歲半接種第2針麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗，適用於2018年7月1日或以後出生的兒童。2013年1月1日至2018年6月30日出生的兒童則於小學一年級接種麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗。

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自費補打兒童疫苗

除了上述政府免費提供的疫苗外，個別私家醫生可以為兒童接種其他疫苗，例如流行性感冒疫苗（流感）、乙型流感嗜血桿菌疫苗、腦膜炎雙球菌疫苗、甲型肝炎疫苗、日本腦炎疫苗、輪狀病毒疫苗、人類乳頭瘤病毒疫苗（男生亦適用），以及一些包含多種疫苗成分的多合一疫苗。如家長希望為子女接種這些疫苗，可請教自己的家庭醫生了解，以下的時間表只供參考︰

政府以外自費補打疫苗 口服輪狀病毒疫苗 乙型流感嗜血桿菌（混合）疫苗 日本腦炎疫苗 腦膜炎雙球菌疫苗 甲型肝炎疫苗 6星期至2個月 第1劑 第1針 4個月 第2劑 第2針 6個月 第3劑 第3針 9個月 第1針 1歲3個月 第1針 第1針 1歲半 第4針 2歲 第2針 第2針

其他疫苗——流感及新冠疫苗

以上列表之外，另有不少家長考慮為孩子打流感、新冠疫苗。政府資助的新一季2022-23季度季節性流感疫苗接種計劃已開始，6個月至未滿12歲兒童或小學生都屬於計劃之中，可獲免費接種流感疫苗。另一方面本港「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」亦涵蓋兒童，5至17歲的兒童及青少年可接種BioNTech（復必泰）疫苗或科興（克爾來福）疫苗；6個月至4歲的兒童可接種科興疫苗。

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責任編輯︰顏紫燕