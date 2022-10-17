【兩地通關】譚耀宗：不應希望二十大後兩地可立即通關　「這個想法不太實際」

▲ 全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

中共「二十大」會議昨日召開，全國人大常委譚耀宗認為，不應希望會議結束以後，香港可以與內地立即通關，因為這個想法不太實際。被問及是否有望增加港人回內地配額，他回應指，相信「變化一定有」。

譚耀宗接受電台節目訪問表示，目前疫情仍然反覆，加上不斷出現新病毒變種，傳染力更強，令內地很困擾，又不想看見開放後一下子大爆發的情況：「我們都要理解，我們都不要希望一下子通關，或『二十大』之後，開完立即通關，這個大家都不會這樣想，因為這個想法不太實際。」

他表示，相信未來日子或可以適度增加通關配額，令趕著回內地的港人，容易一點可以取得配額。至於是否「二十大」後會增加配額？譚耀宗回說：「我相信變化一定有，但是你說幾時，我就沒有說過一開完會就有，因為這些都要等防疫部門看過數據，看過情況，開放之後有甚麼問題，以及準備工作做好未。」

譚耀宗又提及，過去總結了經驗，相信中央對疫情防控愈來愈有經驗及信心，關鍵在於現時疫苗特效藥仍在研究當中，當臨床試驗成功並可以使用，應對疫情則不用擔心，便「通關在望」。

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記者：陳葆琳