「報道」還是「報導」？　政府官員這樣解釋......

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「報道」還是「報導」？今日立法會《2022年版權（修訂）修例草案》委員會上，政府官員給出官方答案！

事源草案今日在委員會繼續逐條審議，議員對在一些用詞用字上有較大疑問。政府提出的修訂中，包括以「報道」取代「報導」，自言非中文專家的立法會選委界議員管浩鳴就話，「報導」二字屬約定俗成，「很多大台、新聞報道都用」，不明為何要修訂為「報道」。

政府官員就解釋，有關修訂是基於2014年法案委員會審議時，有立法會議員提出「道」字較為中性，「導」則有引導意思，認為如此行文會較合適，而教育局發出的香港小學學習詞表中，亦收錄了「報道」，「報道」亦較「報導」常用。

科技創新界議員邱達根關注，是否政府其他法律文件都要改用「報道」，又認為「複製」應改為「複制」，認為現時不止時製衣，如果改為「制」，涵蓋的意思將更廣泛。不過，政府官員沒有就「制」、「製」給出答案。

草案今日完成逐條審議工作，將於11月25日提交內務委員會，目標在12月7日的立法會大會恢復二讀。

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