【校長任命】內地學者秦泗釗明年9月接任嶺大校長　今首見師生：歡迎學生到校長寓邸「串門子」

▲ 嶺南大學校董會委任秦泗釗（左）為下任校長。校董會主席姚祖輝（中）及校長鄭國漢（右）祝賀秦教授的新任命。 (嶺大圖片)

嶺南大學校董會今日（17日）通過遴選委員會建議，委任「海歸派」內地學者、國際知名數據科學專家秦泗釗，接替明年8月任滿退休的鄭國漢，9月1日起出任下任校長，任期5年。任命通過前夕，秦泗釗今午首度與嶺大師生及校友見面，會上表示歡迎學生日後到校長寓邸「串門子」；有學生形容秦擺出欲與學生溝通的姿態，惟盼秦將來可具體回應學生會會室被收的問題。

秦泗釗現任城市大學數據科學學院院長兼數據科學講座教授、香港數據科學研究院院長，此前曾任美國南加洲大學工學院副院長，以及香港中大文學（深圳）副校長等行政職位。翻查資料，秦泗釗於山東出生，現年59歲，分別於1984年及1987在北京清華大學自動化系取得學士及碩士學位，其後於1992年取得美國馬里蘭大學化學工程博士學位。

據嶺大介紹，秦為國際知名數據科學專家，擅於數據分析學、機器學習和模型預測與控制系統，曾於2020年獲選為美國國家發明家科學院院士，亦先後獲選為美國化學工程學會（AIChE）、電機電子工程師學會（IEEE）及國際自動控制聯合會會士，獲得IEEE和AIChE等學會數項國際學術獎項，獲嶺大形容為「學術界華人佼佼者」。

嶺大校董會主席姚祖輝指，秦泗釗是公認的高等教育界領袖和享譽國際的傑出學者，對內地、美國和香港教育制度有深厚認識，在其學術範疇亦是活躍和優秀研究人員，校董會認為他是適合校長人選領導大學前進。嶺大校長鄭國漢亦相信，秦泗釗憑藉其高等教育界豐富經驗及數據科學相關領域深厚造詣，定能令嶺大更上一層樓。

嶺大今年較早前收會嶺大學生會會室及民主牆等。秦泗釗早前獲嶺大校長遴選委員會一致推薦接任校長，秦泗釗今午與約120名嶺大師生及校友見面，歷時約1個半小時，會上亦有問及學生會地位。嶺大協理副校長劉智鵬引述秦泗釗回應指，秦本人曾任學生會骨幹成員，又形容校長寓邸「非常巨型」，只有他1人居住，故他非常歡迎學生「串門子」。劉又認為，秦泗釗過去在內地及美國的研究及教學經驗，有助推動嶺大發展。嶺大學生會會長陳嘉寶形容，感覺上秦在會面上傾向跟學生溝通，被問到學生會會室被收、失去私隱，以及校內地少人多、溫習空間不足等問題，秦表示「會關注」，陳盼校方日後有更具體回應行動。

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記者：馮琪雅