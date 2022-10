Taylor Swift 第⼗張⼤碟本月21日全球推出　Apple Music率先獨家發布3張天后親挑選歌單

▲ Taylor Swift

今年 9 ⽉,Taylor Swift於Nashville Songwriter Awards頒獎禮⾸次公開⾃⼰的創作秘密:她私底下設定了⼀套「有點傻氣」的系統,將多年來寫好的歌詞,依⾃⼰創作時幻想正在使⽤的筆,分成「⽻⽑筆歌詞」、 「鋼筆歌詞」及「閃粉筆歌詞」三個類別。

Taylor表示,「⽻⽑筆歌詞」(Quill Pen Songs) 裡使⽤的都是較「老派」的遣詞⽤字,就像她在「看完Charlotte Brontë的書,或某齣每個⾓⾊都穿著詩⼈恤衫和束腰⾺甲的電影後」,汲取靈感所寫出的歌詞;「鋼筆歌詞」(Fountain Pen Songs) 則採⽤較坦率的⽅式,使⽤更現代的⼿法,嘗試描繪出「像是⾨框上脫落的油漆、或是⿊膠唱⽚架上的香灰,這些⽣動的情景與細節」。

⽽「閃粉筆歌詞」(Glitter Gel Pen Songs) 聽起來的感覺不難想像:「輕快、舒暢、有跳舞感、恰如其份的切分節拍 (syncopation,流⾏樂裡常⾒的節奏處理)。不⽤太認真看待『閃粉筆歌詞』,因為它們本來就不嚴肅。我們正⾝處焦慮不安的時代,⽽這正是我們的不時之需。」

頒獎禮當晚,Taylor亦親⾃為3種「筆的分類」分別舉例,旋即引起樂迷連串討論猜測:《the last great american dynasty》(收錄於《folklore》)裡明明沒⼈戴著喱⼠帽或花邊鑲褶恤衫,它還算「⽻⽑筆歌詞」嗎?輕快的《You Belong With Me》(收錄於《Fearless》) 應該被歸類為「閃粉筆歌詞」還是「鋼筆歌詞」?那《You Need To Calm Down》(收錄於《Lover》) 呢? 鋼筆可以注入閃粉墨⽔嗎?

這些問題的解答,現已收藏於由Taylor 本⼈親⾃編排的3張Apple Music獨家歌單之中!歌單除按照她的「筆」⽽分類,每張歌單還附有Taylor特別錄製的語⾳訊息。

Apple Music⽤户現可率先將於10⽉21⽇全球推出的第⼗張錄⾳室專輯《Midnights》加入⾃⼰的資料庫之中,同時細聽這⼀系列獨家歌單。

當《Midnights》專輯正式推出後,新歌的分類也會在歌單中揭曉,⼀眾 Swifties (Taylor 樂迷的暱稱) 記得回到每張歌單完整重溫。

