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Taylor Swift 第⼗張⼤碟本月21日全球推出　Apple Music率先獨家發布3張天后親挑選歌單

娛樂 16:36 2022/10/17

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Taylor Swift

今年 9 ⽉，Taylor Swift於Nashville Songwriter Awards頒獎禮⾸次公開⾃⼰的創作秘密：她私底下設定了⼀套「有點傻氣」的系統，將多年來寫好的歌詞，依⾃⼰創作時幻想正在使⽤的筆，分成「⽻⽑筆歌詞」、 「鋼筆歌詞」及「閃粉筆歌詞」三個類別。

Taylor表示，「⽻⽑筆歌詞」(Quill Pen Songs) 裡使⽤的都是較「老派」的遣詞⽤字，就像她在「看完Charlotte Brontë的書，或某齣每個⾓⾊都穿著詩⼈恤衫和束腰⾺甲的電影後」，汲取靈感所寫出的歌詞；「鋼筆歌詞」(Fountain Pen Songs) 則採⽤較坦率的⽅式，使⽤更現代的⼿法，嘗試描繪出「像是⾨框上脫落的油漆、或是⿊膠唱⽚架上的香灰，這些⽣動的情景與細節」。

⽽「閃粉筆歌詞」(Glitter Gel Pen Songs) 聽起來的感覺不難想像：「輕快、舒暢、有跳舞感、恰如其份的切分節拍 （syncopation，流⾏樂裡常⾒的節奏處理）。不⽤太認真看待『閃粉筆歌詞』，因為它們本來就不嚴肅。我們正⾝處焦慮不安的時代，⽽這正是我們的不時之需。」

頒獎禮當晚，Taylor亦親⾃為3種「筆的分類」分別舉例，旋即引起樂迷連串討論猜測：《the last great american dynasty》（收錄於《folklore》）裡明明沒⼈戴著喱⼠帽或花邊鑲褶恤衫，它還算「⽻⽑筆歌詞」嗎？輕快的《You Belong With Me》(收錄於《Fearless》) 應該被歸類為「閃粉筆歌詞」還是「鋼筆歌詞」？那《You Need To Calm Down》（收錄於《Lover》） 呢？ 鋼筆可以注入閃粉墨⽔嗎？

這些問題的解答，現已收藏於由Taylor 本⼈親⾃編排的3張Apple Music獨家歌單之中！歌單除按照她的「筆」⽽分類，每張歌單還附有Taylor特別錄製的語⾳訊息。

Apple Music⽤户現可率先將於10⽉21⽇全球推出的第⼗張錄⾳室專輯《Midnights》加入⾃⼰的資料庫之中，同時細聽這⼀系列獨家歌單。

當《Midnights》專輯正式推出後，新歌的分類也會在歌單中揭曉，⼀眾 Swifties (Taylor 樂迷的暱稱) 記得回到每張歌單完整重溫。

最新影片推介：宋熙年專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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