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【快速測試】3區污水呈陽性當局派14萬快測包　涉觀塘麗港城、荃灣浪翠園等

社會 16:38 2022/10/17

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3區污水呈陽性當局派14萬快測包。（資料圖片）

政府今日（17日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約14萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 觀塘區 — 麗港城
  • 元朗區 — 天富苑
  • 荃灣區 — 麗都花園、浪翠園第一至四期、汀九村、星岸、嘉御龍庭、汀九別墅、紅樓、雅信苑、黃金花園、青山公路－汀九段297號、麗海別墅、飛龍臺、雅石居及海怡居

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：江麗盈

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