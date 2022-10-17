【最新疫情】今增5,361宗確診　輸入個案破400宗創疫情以來紀錄

▲ 今增5,361宗確診，輸入個案破400宗為今年最多 （陳永康攝）

本港疫情持續，衞生防護中心今（17日）公布，新增5,361宗確診，包括4,954宗本地感染及407宗輸入，創2年多疫情以來最多，另再錄得5宗死亡個案。

407宗輸入個案中，272宗涉及機場檢測樣本、78宗涉及第一至三日樣本，餘下57宗涉及第四至七日樣本。

院舍新增18宗個案，包括6間安老院舍的14名院友，77名院友列為密切接觸者；及3間殘疾人士院舍的4名院友，致18名院友列為密切接觸者。呈報陽性個案的安老院舍：

輝濤護老院屯門分院（新界屯門4B區青菱徑6號富麗大廈一樓）

嗇色園主辦可誠護理安老院（新界沙田廣源邨廣楊樓地下及一樓）

嘉濤耆樂苑（新界屯門井財街7號力生大廈地下8-12號舖及1字樓）

善頤（大華）護老院（九龍太子道西90、92及94號大華大廈1字樓至4字樓及地下F舖部分）

松齡（德豐）護老中心（九龍荔枝角道85至91號德豐大廈地下89及91號舖、1字樓、2字樓及3字樓部分）

頤養軒（新界葵涌青山公路432號偉賢樓地下A1舖、1字樓A至E室及2字樓A至E室）

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

浸信會愛羣社會服務處樂羣樓宿舍（香港灣仔愛群道36號4至5字樓）

康恩園（I）（新界屯門震寰路82號地下（部份0樓）,3樓至6樓及9樓（部份）至11樓）

柏齡護理院（新界葵涌和宜合道50至56號葵涌花園1字樓至3字樓）

過去數日，學校共增1542宗陽性個案，涉1329名學生和213名教職員，分別來自738間學校；有16間學校共18班需暫停面授課7日。新增多於一個班別需要停課的學校：

香港鄧鏡波書院

靈糧堂怡文中學

衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發現55宗、4宗、1宗及5宗的XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案。最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.9%及93%。

醫管局公布，截至今日凌晨零時零分，共有1,760名確診病人留醫，當中252人為新增確診病人。新增呈報6名危殆病人及6名嚴重病人，現時合共有22名危殆及29名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。

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記者：鄧凱文