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【野人老師】沈殷怡名校出身DSE考4科5**　中大法律碩士畢業決心追尋演員夢

尖子教室 18:52 2022/10/17

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「ViuTV女神」沈殷怡中小學讀名校DSE考獲4科5**，於中大法律碩士畢業後，放棄做律師踏上演藝之路。

由MIRROR成員邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）和鄭丹瑞主演的ViuTV劇集《野人老師》正熱播中，一眾大小演員的演出備受讚賞，當中飾演Stanley前妻兼單親媽媽的沈殷怡（Shirley），被觀眾讚揚演技有進步。高學歷的Shirley毅然放棄做律師入行做藝員，終於守得雲開。

最新影片推介︰

沈殷怡飾演的何滿兒在第十集中，因兒子軒軒失蹤而感到焦慮，一氣之下更怒摑前夫李白（Stanley飾），獲觀眾大讚她演活了單身媽媽的徬徨、前妻的掙扎，又不失黑社會大佬女兒及補習天后的霸氣。

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律政家庭出身中小學讀名校

Shirley近年做綜藝節目為主，最令人印象深刻是其驕人身材，帶挈她成為ViuTV女神。其實Shirley絕對是內外兼備，有家底有學歷，她出生於律政家庭，父親是前律政司副刑事檢控專員沈仲平。Shirley自小學業成績已十分優秀，一直是名校生，小學讀聖士提反女子中學附屬小學，之後升讀聖保羅男女中學。

前律政司副刑事檢控專員沈仲平一家四口。（IG圖片）

中學時期的Shirley精於朗誦，曾於中一至中五連續5年贏得各項朗誦比賽冠軍，包括普通話、英詩和散文。她又有參加聯校劇團，每年有數次公演，早已發掘到演戲潛質，但她當時沒有入行的念頭，只是單純喜歡戲劇。

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DSE 4科5**升讀上海復旦法律系

Shirley是首屆香港中學文憑試（DSE）考生，她曾接受傳媒訪問時憶述，同學們都很用功讀書，又聰明又叻，大部分同學都會去補習，包括她在內，所以要保持上游成績必須下苦功。雖然同學之間有競爭，但並非死讀書，會一同參與很多活動，互相扶持。

Shirley於中大法學碩士畢業。（IG圖片）

最後Shirley在DSE考獲4科5**、1科5及1科4的成績，成功考獲全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，期間她參加了2014年中國地球小姐，並奪得冠軍。畢業後，她返港入讀香港中文大學法學碩士，並取得內地執業律師資格。

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棄做律師入娛圈激嬲爸爸

爸爸沈仲平一直渴望她做律師，故她曾在律師樓實習做律師助理一年，但她覺得性質悶想轉換新環境，在機緣巧合下，2018年她毅然入行加入ViuTV，有幸備受力捧，她更透露此決定令爸爸嬲到半年不跟她說話。

縱然Shirley經常被冠上「高材生」及「富家女」的外號，她未有因而驕傲，更不欲做一個花瓶，堅持努力做好每次工作，並獲得觀眾愛戴，相當有觀眾緣。

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責任編輯︰林綺玲

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