【投資理財】投委會10周年推出多個活動　桌上遊戲助長者提高防騙意識

▲ 投委會10周年推出多個活動，桌上遊戲助長者提高防騙意識。（投委會圖片）

投資者及理財教育委員會今年踏入10周年，推出多個活動，包括預防金融騙案的桌上遊戲、網上角色扮演遊戲等，教育香港大眾掌握理財知識，應對不同挑戰，提升財務抗逆能力。

各類型騙案數字日益上升，根據香港警務處公布的數字，2022年上半年的詐騙案按年急升42%至超過 1.2 萬宗，涉案金額約21億港元。投委會特意推出預防金融騙案的教育桌上遊戲「錢爺爺與錢嫲嫲的一天」，協助市民辨別懷疑金融騙局，提高防騙意識。

桌上遊戲於今年初在社區長者中心試行，並獲香港城市大學協助進行成效評估，結果反映該桌上遊戲對預防金融騙局有正面作用。長者參與桌上遊戲後的防騙能力有顯著提升（約10%），受騙風險同時相對降低（約18%），對潛在金融騙局的防範意識亦錄得明顯增長（約16%）。桌上遊戲的參與者中只有19%會向模擬金融詐騙電話中的陌生人透露個人資料，遠低過對照組的 44%。

同時，投委會推出的「錢宇宙傳說」網上角色扮演遊戲以有趣和互動方式讓年輕人認識個人財務 可能會遇上的風險，包括金融騙局、信用卡債務及盲目跟風投資，引導他們檢視自己 的理財習慣。遊戲中亦會穿插不同的理財小提示，令玩家可以從中了解更多有關理財資訊。

另外，新推出的「錢家講成語」以有趣的動畫故事形式，助小朋友輕鬆學理財。取材自錢家各位成員的生活日常，動畫故事巧用成語，以輕鬆有趣的形式 帶出金錢管理知識，培養小朋友良好理財習慣。

投委會主席杜淦堃表示，投委會10周年呈獻的活動提醒市民， 憑著良好的市場知識， 資金管理和規劃，我們可以裝備自己，積極面對突如其來的財務衝擊。

投委會總經理李婉秋指，建立財務抗逆能力是21世紀中至為重要的技能，投委會將繼續致力與各持份者合作，提供投資者及理財教育的資源及工具，幫助提高理財能力水平，以培養香港人良好的財務管理行為。

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責任編輯：李榮忠