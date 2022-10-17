【藐視法庭】涉起底司法人員及其家人電話號碼　19歲青年被判囚14天緩刑一年

▲ 涉起底司法人員及其家人電話號碼，19歲青年被判囚14天緩刑一年。（黃傑偉攝）

警方今日（17日）表示一名19歲青年於2020年12月違反禁制令，致電8次滋擾法官，19歲青年認罪被判囚14天獲緩刑一年，警方指，本案為2019年臨時禁制令後，首宗藐視法庭罪被判刑。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信指，案中被告違反高等法院於2019年頒布針對司法人員及其家人被滋擾及起底臨時禁制令，而案件屬首宗因違反禁制令被判刑，自2019年6月警方發現有多人於網上發起煽動仇恨言論，並針對持相反意見人士。

警方經深入調查於2021年3月5日在將軍澳拘捕1名現年19歲本地男子，被捕人涉嫌於2020年12月初於網上社交通訊平台得知1名被起底司法人員及其家人電話號碼，並用儲值電話卡致電起底人士作出電話滋擾，行為已違反高等法院於2020年6月頒布之臨時禁制令，經諮詢律政司意見後，律政司對被捕人展開藐視法庭交付羈押程序。

高院今日（17日）對案件作出裁決，裁定被捕人干犯藐視法庭罪，被判囚14天緩刑一年並須向律政司支付8.7萬元訟費。法官形容男子行為文明社會不能接受給容忍，互聯網可令訊息識廣泛及快速傳播，嚴重威脅被網絡欺凌對象，而對司法人員作非法行為，會嚴重影響香港司法行政工作，雖然被捕人只作數個電話滋擾，但行為會促使及加劇針對司法人員起底及滋擾狀況，因此判刑需負阻嚇性，監禁在所難免。

警方歡迎法庭裁決，被告行為十分嚴重，警方相信判決可起阻嚇作用。警方提醒市民，高院分別於2019及2020年頒布3份臨時禁制令，禁止針對警員、特務警察、司法人員及其家屬被起底及滋擾行為，及在互聯網平台促進、鼓勵煽動使用及威脅使用暴力，三份臨時禁制令現時仍生效，違令者有可能干犯藐視法庭罪，市民切勿以身試法。今宗案件為首宗違反臨時禁制令案件。警方對違法行為絕不姑息，必果斷執法，將犯法者繩之於法。

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記者：黃傑偉