【樓下有人】古巨基欣賞葉巧琳邀合唱　Mischa完美唱功震驚基仔

▲ 古巨基重唱當年作品。

古巨基《I Really Love To Sing》音樂企劃第三回，請來出道八年、兩年前參加《全民造星III》備受關注的葉巧琳（Mischa）合唱《樓下有人》。

這次合作曲目由基仔挑選，基仔親解當中原因：「首歌係蔡健雅24年前寫的作品，好記得當年聽demo時，唱得好soft好溫柔、好鬆。今次Project我好想翻唱呢隻歌，就諗合唱版女仔聲會係點？後來諗到Mischa。」

他謂知道Mischa是學古典聲樂，曾唱opera。「我聽過Mischa一啲作品係比較大鳴大放，今次我想試吓搵出一種好鬆、好soft嘅聲線。能夠搵到心儀嘅一把聲去做呢首歌，我覺得係好開心。」

▲ 葉巧琳親演MV。

Mischa亦表示十分開心：「因為以往自己好少會用呢把聲音去唱歌，聽番出嚟都幾正喎，同古sir把聲音好夾。」

回想錄音過程，基仔大呼驚喜。因為Mischa到舒文的錄音室試key當日，基仔並不在場，後來一日他到舒文錄音室時，基仔聽到Mischa試key音軌，即驚為天人！「吓！錄好咗嗱？試key都唱到咁好嘅！」

Mischa亦坦言驚喜：「第二次上去，我以為要由頭再錄過，原來唔係，只係補少少嘢、補啲adlib位。」

▲ 唱作歌手力臻擔任，廣告界新星郭思則合演MV。

正式錄音日，基仔謂既然已經有一些唱得很好的在手，提議Mischa 自然地全首唱兩、三take，看看有沒有更多驚喜，結果現在最後成品就是來自這隨意的兩、三take！「呢首歌變咗男女合唱，完全唱出嗰種男女愛情嘅曖昧感，Magic！」

MV方面，男主角由唱作歌手力臻擔任，廣告界新星郭思則飾演少女Mischa，Mischa表示：「個MV係講長大後嘅我回顧以前曾經錯過咗一段冇發展過嘅感情。我諗好多人都可能會經歷過。」

基仔的角色則是唱片公司高層：「角色其實時空上同Mischa係冇交接，因為喺戲裏面，我係一間唱片公司總經理，嚟到呢個歌廳，見到力殝同埋細個嘅Mischa。」

最新影片：宋熙年訪問