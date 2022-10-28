【癌症殺手】早期食道癌不明顯易當食慾不振　醫生拆解高危因素：避免食物過熱

▲ 早期食道癌不明顯，容易被當做食慾不振。

食道癌是第9號癌症殺手，2019年因食道癌死亡的人數達320人。食道癌早期徵狀並不明顯，往往發現時，病情已到較嚴重階段，臨床腫瘤科專科唐美思醫生接受TOPick訪問，分享一名患上四期食道癌的女病人案例，所幸經過「免疫治療」及「化療」後，病情受到控制，有望進行手術切除腫瘤。

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食道癌又稱為「食管癌」，本港食道癌患者以男性居多，新症率上男女比率大概為3.5:1。唐美思醫生受訪時表示，食道連接人體的口腔、喉嚨，然後到胃部，人類的食道就好像一條管子，很多時食道癌是由於管內的黏膜長出腫瘤，繼而引發出來。

早期食道癌並無明顯症狀，有一些病人以為自己只是不想進食，或者是吃得太大口，忽略進食困難阻塞的狀況，慢慢就容易令病情發展到晚期，連稀粥或水也喝不到才去求醫。

「食道癌」四期不開刀治癒

唐醫生分享，較早前曾為一名50餘歲的女病人進行治療。該名病人所患的是腺癌，腫瘤出現於食道近胃部邊緣位置，接受治療時已屬第四期食道癌，並有肝擴散跡象。由於病人已出現癌細胞「器官轉移」問題，不宜開刀，所幸經化療及免疫治療後，療效令人鼓舞。

當完成各種治療後，醫生再為病人進行掃瞄，發現擴散至肝部的癌細胞已不再活躍，只餘下一個幾毫米的腫瘤在食道附近，未來或可靠手術切除。直至現在，女病人雖然仍要接受治療，但情況一直能維持在穩定水平，生活質素亦比未接受治療前好。

不良生活習慣可致食道癌

唐醫生表示，食道癌可分為鱗狀細胞癌及腺癌兩種。而生活習慣不良，如長期吸煙或酗酒的人士為最高危人士。男性普遍有長期吸煙或酗酒等不良習慣的比率比女性高，而這些不良習慣正正是形成食道癌的一大「元兇」，這亦解釋了為何男性患上食道癌的風險較高。

然而，除了有不良生活習慣的人士以外，年齡增長亦是增加患上食道癌的因素，普遍患者會在50歲後病發，但有患者70歲後才病發的情況亦屢見不鮮。

唐醫生指出，現時科學上並無一個絕對方法能有效預防食道癌，但無庸置疑的最好的方法便是戒煙戒酒，而就飲食上而言就要避免一些比較刺激的、過熱的食物，作保護食道之用。

▲ 臨床腫瘤科專科唐美思醫生。 (文子健攝)

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編者：陳欣潼