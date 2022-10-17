【英女王逝世】收逾千隻柏靈頓熊悼念英女王　皇室捐贈兒童慈善機構延續愛

▲ 英國民眾共送上逾千隻柏靈頓熊悼念英女王，皇室將這些公仔捐贈給兒童慈善機構。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在英國時間9月8日駕崩，享壽96歲。英國民眾在悼念英女王期間，共送上逾一千隻柏靈頓熊（Paddington Bear），皇室日前宣布會將這些公仔捐贈給兒童慈善機構，使英女王對民眾的愛得以延續。

▲ 民眾擺放大量花束、卡片，還有柏靈頓熊。（法新社）

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公仔清潔後轉送兒童機構

據《路透社》報道，白金漢宮於周六（15日）表示，上月英女王去世後，民眾於白金漢宮、溫莎堡和倫敦的皇家公園擺放大量花束及卡片，以表達對英女王的哀悼之情。當中好心人留下的一千多隻柏靈頓熊和其他泰迪熊，經過徹底清潔後，將捐贈給兒童慈善機構Barnado's。

Barnado's總幹事Lynn Perry指出，女王陛下贊助該機構超過30年，他們很榮幸為這些熊仔尋找新的家，並表示「我們承諾會好好照顧這些熊仔，並為我們支持的孩子帶來歡樂。」

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英女王與柏靈頓熊的連繫

今年在英女王登基70周年慶祝活動期間，皇室曾發放一段英女王與柏靈頓熊合作拍攝的「白金禧」（Platinum Jubilee）短片。在片中柏靈頓熊跟英女王說，他會在帽子內藏一份三文治，以防自己肚餓，女王說自己也是如此，之後她從手袋拿出一份果醬三文治，與柏靈頓熊分享，相當幽默。

因此當民眾悼念英女王時，不忘放上柏靈頓熊公仔及果醬三文治。王儲威廉亦承認，看到柏靈頓熊的悼念品時想起已故嫲嫲，令他有「窒息」的感覺。

昨日（16日）英國皇室在社交平台發布一張照片，王后卡米拉與一批柏靈頓熊公仔合照，就是民眾為悼念英女王而送上過千隻熊仔的一部分。這張照片於上周四（13日）拍攝，正好是第一本柏靈頓熊圖書出版的64周年。

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責任編輯︰王明芳