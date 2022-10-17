【下流社會】陳蕾唱廣告歌增加知名度　曾陷信心危機因父親一句話開竅

▲ 陳蕾近年愈戰愈勇。

近年本地樂壇再受關注，不少具唱作實力的新力軍都得到支持，當中陳蕾（Panther）就是備受肯定的女唱將。陳蕾其實早不是新人，由09年參加《亞洲星光大道》入行，已經走過13年頭，曾自喻平凡都可發光的《凡星》，到寫出社會面貌的《下流社會》，陳蕾已是代表著一個世代的聲音。

陳蕾說過，她的歌曲風格大概可以分為兩種，一種是宣揚正念的風格，另一種是富有態度的搖滾風。今年初推出的《世界與你無關》屬於第一種，近日佔據多個音樂排行高位的《下流社會》，便是屬於後者。

▲ 陳蕾近年在樂壇愈戰愈勇，創作歌曲亦愈見有態度。（攝影：黃建輝）

包辦曲詞的陳蕾，創作靈感來自看到日本自殺率高企的新聞，再借用了探討日本社畜文化的書本《下流社會》作歌名，反映現今「躺平一族」的心態。

她解釋：「很多日本青年因覺得工作辛苦而沒有意義，亦因為沒有錢，選擇低消費低物慾的人生。我也看過一些訪談，這些所謂躺平族，平時選擇只做僅夠生活費的工作，寧願把時間都放在當義工，覺得這樣的生活才更有價值。這亦讓我體會到，每個人都可以有自己的生活方式，要去學識尊重別人，而每種模式都是可以共存的。」

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迷失時受父親鼓勵

由廣州來港發展的陳蕾，入行至今的事業路也曾經歷過迷茫，但因為父親的一句話，而得到釋懷。「有日我很不開心，窩在家中哭著時，突然收到身在廣州的父親傳過來的一篇文章，大概是一些勵志內容，我們向著山頭大叫一聲，回音都要隔一陣子才聽到，比喻難關總要時間來跨過，能捱過了，美好結果就會出現。」

她覺得這件事很神奇：「因我很少把不開心告訴家人，但爸爸卻適時傳來這個信息，他就如我的心靈支柱一樣。」

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陳蕾後來把感受成了歌曲《相信一切是最好的安排》，覺得人生所有事情都可用這10個字來概括，而這歌也像自己的轉捩點。「以前我寫的歌，總是自我鼓勵為主，但因爸爸的這句話，令我變得豁達了，懂得面對逆境，更加正面和樂觀，創作也多了靈感，會留意更多身邊的人和事，然後才有了《世界與你無關》及《下流社會》。」

唱廣告歌而入屋

陳蕾這兩年在樂壇交出不俗的成績表，她卻坦言不知父親有否留意。「不過我家用是給多了，故相信他會知道。因爸爸好少問我工作的事，反而很緊張我的健康，因自己由細患有哮喘，加上不在一起生活，所以每次他致電來，都是叫我要保重身體。」

她笑道19年開騷時，家人也有來港看，妹妹揭破爸爸原來都能唱陳蕾的歌，親人的支持都盡在不言中。

▲ 說到未來目標，陳蕾更希望可以參予海外的音樂節演出。（攝影：黃建輝）

早前因廣告歌《凡星》，令陳蕾的知名度提升了，她也說這是其入行以來最多人點擊的MV，但是否以後會多做入屋的作品，陳蕾只說順其自然。「如果不同類型的歌曲，同樣得到大家的喜歡，我會更加高興，像《下流社會》的派台成績也不錯，證明大家是接受到一些非主流的作品。」

曾說沒紅館夢的她，因去年在麥花臣的演出反應熱烈，令陳蕾也憧憬著可把音樂團隊帶到更大的舞台。

記者：區家歷