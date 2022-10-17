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【兒童偏食】家長縱容每餐飯食足兩個鐘　6歲女兒不肯吃飯身形似3歲

兒童健康 18:07 2022/10/17

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有6歲女孩不肯吃飯身形似3歲幼兒，家長很擔心。（istock圖片）

我們這個學校家教會聚會，原定只是一個半小時，卻因為互動情況十分熱烈，夠鐘了仍得要求加時，負責人Francisca感受到參加者的熱情，欣然繼續。

一位家長說，她女兒就讀一年級（六歲），各方面的表現都十分好，但在吃飯方面就叫人擔心。為甚麼呢？不肯吃飯。對着碗飯像誓願一樣，每餐飯都搞兩個鐘頭，已經想盡辦法，能遷就的都遷就了。事實上，孩子不肯吃飯，父母最為擔心，怕他不夠營養影響腦部發育，也影響身體發育。

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六歲小孩的身形，看來似三、四歲幼兒，那位家長問有甚麼辦法？座中許多家長馬上回應，說他們家的小孩也有這個問題。當中一位家長說，他女兒一頓飯往往要吃上三個小時，飯餸含在口腔裏，就是不肯嚼不肯吞。

說時遲、那時快，一位母親舉手發言，並指着她旁邊正在讀小五的健美女兒告訴大家，這漂亮小孩從前也有這個壞習慣，令父母苦惱不堪。一日，她跟女兒說：「你必須在四十五分鐘內把飯吃完，你食完與否，我哋照執拾飯枱。」起初女兒不信，但父母「狠心」地嚴厲行事，讓她捱餓。兩日後，她「投降」了，乖乖地與家人依規矩同枱食飯，這女孩一邊聽一邊微笑點頭。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「小孩含飯不吞怎麼辦？

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撰文︰李韡玲

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